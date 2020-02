Nei prossimi episodi di Un posto al sole si svilupperanno delle trame molto avvincenti e verranno aperti dei nuovi interessanti archi narrativi. Se la storia drammatica della truffa romantica ai danni di Giulia sembrerà volgere verso il termine, con la Poggi che prenderà consapevolezza dei suoi errori, si aprirà una nuova interessante storyline che vedrà Alberto Palladini in guai seri. In queste torbide trame avrà il suo ruolo anche il magistrato Eugenio Nicotera e pare proprio che si tornerà a parlare di camorra.

Fortunatamente ci sarà spazio anche per storyline decisamente più leggere, grazie all'idea di Vittorio e Patrizio di andare a vivere assieme. Se il progetto dei due ragazzi andasse effettivamente in porto, si aprirebbe la strada a degli spunti di trama decisamente divertenti. Di seguito le anticipazioni approfondite di tutte le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nella settimana da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 10 febbraio: i dubbi di Giulia

In seguito ad una drammatica telefonata con Marcello (Fabio Cocifoglia), Giulia (Marina Tagliaferri) inizierà a nutrire seri dubbi sull'uomo.

Arianna (Samanta Piccinetti) proverà, a fatica, a rintracciare Andrea (Davide Devenuto) per rivelargli la nuova data in cui occorre presentarsi al tribunale dei minori. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sarà molto preoccupato per quello che sarà il suo futuro ai cantieri.

Martedì 11 febbraio: Vittorio vuole trasferirsi

Nella seconda puntata settimanale di Un posto al sole, si vedrà Alberto intento a muovere le sue pedine per salvare la propria posizione, per farlo l'uomo proverà a contattare una persona direttamente dal passato.

Nel frattempo Clara (Imma Pirone) dovrà fare i conti con una notizia molto drammatica. Dopo il disastro con Marcello, Giulia si lascerà coccolare dalle persone a lei più care. Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), resosi conto della mancanza di privacy a casa Del Bue, cercherà una soluzione per lasciare il tetto familiare e coinvolgerà il suo migliore amico Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) nel progetto.

I due inizieranno quindi ad accarezzare l'idea di andare a vivere assieme.

Mercoledì 12 febbraio: torna Eugenio

In questo episodio di Un posto al sole, si parlerà della madre di Clara e della sua sete di vendetta nei confronti di Alberto e Cipriani. Nunzia (Nadia Carlomagno) sarà pronta a tutto pur di rendere giustizia alla figlia e deciderà di chiedere aiuto ad un misterioso personaggio proveniente dal suo passato. Eugenio Nicotera (Paolo Romano) rientrerà a Napoli per avviare le indagini nei confronti del boss di un nuovo clan camorristico. Guido e Raffaele saranno molto in ansia all'idea che i rispettivi figli vadano a vivere da soli.

In concomitanza con tale progetto Raffaele dovrà convincere Renato a cedere la sua cantina ottenendo in cambio quella di Guido.

Giovedì 13 febbraio: Alberto nei guai

Dopo essere stato aggredito, Alberto si renderà conto di essere finito in guai seri e di non avere nessuna via di scampo. Marina (Nina Soldano) avrà in mente un'idea per l'assegnazione del ruolo di nuovo amministratore delegato dei cantieri e la sua proposta potrebbe mettere stranamente tutti d'accordo. Un incidente metterà a rischio i festeggiamenti di San Valentino al Vulcano.

Venerdì 14 febbraio: San Valentino al Vulcano

Nell'episodio di Un posto al sole che chiuderà la settimana, un problema metterà a rischio i festeggiamenti di San Valentino al Vulcano, ma Samuel (Samuele Cavallo) riuscirà a risolvere brillantemente il problema e sarà ricompensato da Arianna.

Marina si arrabbierà a causa dell'intervista di Sebastiano e cercherà di rimediare parlandone con Fabrizio (Giorgio Borghetti).