Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 sono ricche di sorprese. Negli episodi di Upas dal 17 al 21 febbraio, Clara mette al corrente Alberto di essere incinta. Il Palladini non reagirà bene, tanto da costringere la donna a prendere una drastica decisione.

Intanto, Arianna e Andrea ricevono una lieta notizia capace di far tornare il sereno. Serena sarà pronta a perdonare Filippo, se solo Leonardo non si intromettesse nella loro relazione.

Un Posto al Sole 17-21 febbraio: Clara aspetta un bambino da Alberto

Prima o poi doveva succedere. Il colpo di scena tanto atteso dai telespettatori della soap napoletana arriverà nelle puntate della prossima settimana.

Clara aspetta un bambino da Alberto Palladini. Cosa succederà ora? Mentre la donna si tormenta, l'imprenditore decide di tornare a vivere al Palazzo, innescando le reazioni negative degli altri coinquilini. Intanto, Serena comincia a riconsiderare la possibilità di perdonare Filippo, stanca di condurre una vita da madre single e di vedere la figlia triste e sconsolata.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al Sole, Clara si farà coraggio e dirà ad Alberto di aspettare un figlio da lui. Il Palladini andrà su tutte le furie, dimostrando chiaramente il suo disappunto. La donna, sconvolta, arriverà a pensare che l'unica soluzione sia quella di interrompere la gravidanza.

Arianna e Andrea diventeranno genitori

Una bella notizia arriverà nelle puntate settimanali di Un Posto al Sole.

Il Tribunale dei Minori accetterà la richiesta di Andrea e Arianna e daranno il via libera per l'adozione. Il loro sogno di diventare genitori finalmente si realizzerà. Samuel sarà l'unico a provare gelosia nei confronti della coppia ed Arianna capirà che è arrivato il momento di chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale.

Brutta aria ai Cantieri, dove Marina non avrà altra scelta che affrontare a viso aperto Rosato.

L'obiettivo della Giordano resta unicamente quello di ridare lustro alla sua figura, se non vuole che gli affari vadano sempre peggio. Un tragico evento però, farà saltare tutti i buoni propositi dell'imprenditrice. Nel frattempo, Serena e Filippo proveranno a riavvicinarsi organizzando una cenetta romantica. Peccato che Leonardo si intrometta per l'ennesima volta tra loro, deciso a non lasciar perdere Serena.

Infine, nelle puntate settimanali di Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 febbraio 2020, Susanna esprimerà il sui disappunto a Nicotera per le sue scelte professionali, mentre alcuni comportamenti di Rossella faranno supporre a Michele e Silvia che la figlia abbia intenzione di prendere il volo e lasciare le mura domestiche.