Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare del famigerato triangolo che vede coinvolti Filippo, Serena e Leonardo. A quanto pare quest'ultimo non si rassegnerà all'idea di vedere la coppia tornare assieme e farà di tutto per ostacolare il loro ricongiungimento. Nel frattempo Marina Giordano dovrà affrontate un evento che potrebbe stravolgerle la vita. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 17 al 21 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Filippo e Serena si ravvicinano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà una notizia alquanto confortante per i sostenitori della coppia formata da Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso). Dopo un periodo di crisi profonda, i due inizieranno timidamente a riavvicinarsi e sembreranno sul punto di ricostruire la loro famiglia. La Cirillo inizierà a sentirsi inadeguata all'idea di dover occuparsi da sola della piccola Irene (Greta Putaturo) e questo, unito alla sofferenza per la mancanza di suo marito, la porterà a riavvicinarsi all'uomo.

In una fase così delicata i due avranno bisogno della massima serenità per elaborare la situazione e capire come recuperare il loro rapporto, ma purtroppo le cose andranno diversamente e una persona farà di tutto per intralciare i loro progressi.

L'intromissione di Leonardo

Leonardo (Erik Tonelli) non riuscirà ad accettare l'idea che Serena possa tornare con suo marito e farà di tutto per insinuarsi in questo rapporto.

L'uomo ricomparirà all'improvviso e cercherà in ogni modo di minare la loro relazione. In particolare Arena si intrometterà in una cena chiarificatrice tra Filippo e Serena, per rovinarla. C'è da dire, però, che l'esito dell'appuntamento viene definito come inaspettato, quindi resta da capire se Leonardo riuscirà nel suo intento di far fallire il loro appuntamento o se involontariamente lo favorirà.

In ogni caso, il suo scopo è più che evidente e l'uomo non si rassegnerà facilmente a perdere la Cirillo.

Un evento sconvolgente

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) rilascerà un'intervista a un giornale per rimediare ai danni causati da alcune dichiarazioni di Sebastiano. In seguito la donna deciderà di affrontare direttamente l'uomo faccia a faccia per chiarire la situazione, tuttavia qualcosa andrà storto e gli eventi prenderanno una piega drammatica. Purtroppo non vengono forniti molti dettagli, ma durante questo diverbio accadrà qualcosa di orribile che stravolgerà la Giordano anche se, per capire di cosa si tratta, bisognerà pazientare qualche giorno.