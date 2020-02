Barbara De Santi, una delle dame storiche di Uomini e donne Trono Over, ha deciso di intraprendere una nuova avventura, lanciandosi nel panorama musicale. L'insegnante lombarda ha formato il gruppo delle LoomLoom insieme a Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato.

Le quattro donne, con il supporto del chitarrista Daniele Bonadei, hanno composto e lanciato il loro primo singolo. La canzone, intitolata "L'estate viene e va", è stata pubblicata lunedì 10 febbraio: fino ad oggi (13 febbraio) il videoclip ha ottenuto più di 14.136 visualizzazioni.

Le neo-cantanti si augurano che questo primo brano divenga un vero e proprio tormentone estivo. Le strofe della canzone sono un invito a ballare e divertirsi proprio durante la stagione estiva. Il singolo di Barbara De Santi e delle sue compagne di avventura è solo la loro prima creazione: non è detto, infatti, che nei prossimi mesi non ne producano una nuova.

Il videoclip è stato definito trash

Il ritornello della canzone recita così: "Allora dai corri qui da me, oppure io raggiungo te e lascia stare Instagram, dai balla, vieni qua".

Il videoclip del brano - che è già stato definito super trash - si può visionare direttamente sulla piattaforma YouTube.

A dare il via al pezzo è proprio Barbara De Santi: la sua voce, fin dalle prime strofe, è infatti molto riconoscibile. Il videoclip - che sta facendo in queste ore il giro dei vari social network - è molto divertente e a tratti esilarante: le LoomLoom ballano e cantano, muovendosi in maniera sinuosa e sensuale.

Molti utenti, ma anche molti fan della dama di Uomini e Donne, dopo aver visto la donna nell'inedita veste di cantante, non hanno esitato nel definire "super trash" il brano.

Barbara De Santi e lo scontro con Marcello

Barbara De Santi è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. La 50enne lombarda è una delle dame storiche del programma, ovvero di coloro che fanno parte del parterre femminile per trovare l'anima gemella.

L'insegnante è una donna istintiva, schietta ma soprattutto egocentrica, e queste sue caratteristiche di solito rendono piuttosto complicato il suo percorso alla ricerca del vero amore.

Di recente, la De Santi ha fatto parlare di sé proprio a Uomini e Donne. La donna, che aveva intrapreso una conoscenza con Marcello, non ha affatto reagito bene alla fine della loro frequentazione. Qualche settimana fa (i primi di febbraio) durante una puntata del dating-show di Canale 5 c'è stato un confronto piuttosto serrato fra la De Santi e Marcello.

Barbara, infatti, ha reagito alla rottura con l'uomo in maniera negativa: la delusione è stata tale da spingere la donna a lanciare una scarpa al cavaliere.

Questo gesto è stato molto criticato soprattutto dall'opinionista Gianni Sperti.

Inoltre, stando alle anticipazioni, pare che nell'ultima registrazione del Trono Over Barbara De Santi non fosse presente in studio. Non si esclude che la dama mantovana abbia deciso di lasciare il programma televisivo per dedicarsi completamente alla sua nuova carriera musicale.