Ultimo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne, oggi (28 febbraio) dedicato alla sfilata maschile. I cavalieri saliranno in passerella a tema "Bello e invincibile", ma non tutto procederà per il meglio, partendo dallo zero che Valentina M darà a Massimiliano, fino ad arrivare al dieci di Veronica per Fabio.

Uomini e Donne, anticipazioni: i cavalieri sfilano a tema 'Bello e invincibile'

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, i cavalieri saliranno in passerella. Il tema della sfilata sarà "Bello e invincibile" e gli uomini dovranno sfoggiare il meglio di loro stessi per riuscire a conquistare un bel voto dalle dame.

Il primo a sfilare sarà Erik e a Tina Cipollari non piacerà tanto il suo outfit, al punto che gli dirà: "Fai molta più figura svestito, che vestito, devo dire la verità".

Tra dame e cavalieri, però, ci saranno delle controversie, soprattutto tra alcune "ex coppie". Antonella, per esempio, darà a Jean Pierre un due. Stessa cosa farà Valentina M: dopo tutte le brutte vicissitudini accadute con Massimiliano, gli darà addirittura uno zero. Anche Barbara De Santi non si risparmierà il cavaliere: a quanto pare, durante la sfilata, farà un balletto e la dama mantovana gli dirà: "I balletti degli uomini li trovo proprio da festa della donna dell'8 marzo, non li sopporto".

La sfilata di Fabio, invece, farà emozionare Veronica, che arriverà a dargli addirittura un dieci. L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.