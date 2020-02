Domenica 9 febbraio, dalle ore 21:05 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Alla conduzione del programma Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Molti gli ospiti attesi nel corso della prossima puntata; parecchio spazio verrà dedicato all'edizione di Sanremo appena conclusa, che ha visto trionfare Diodato tra i big e Leo Gassman tra le nuove proposte.

Che tempo che fa, gli ospiti

In particolare è atteso per un'intervista il direttore artistico e conduttore Amadeus, travolto dalle polemiche alla vigilia del Festival ma che ha ottenuto gli ascolti più alti degli ultimi anni.

Atteso poi anche Achille Lauro, classificatosi nei primi dieci posti con il singolo 'Me ne frego' ma che ha conquistato tutto il pubblico con i suoi travestimenti (nella serata di ieri ha vestito i panni di Elisabetta I Tudor). Infine da Sanremo arriverà il vincitore Diodato, che ha trionfato con il brano 'Far Rumore'.

Spazio poi alla politica con l'intervista al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e al fondatore delle Sardine Mattia Santori.

Tra gli ospiti della nuova puntata del programma di Fazio vi sarà poi una parte del cast del film 'Gli anni più belli', in uscita il prossimo 13 febbraio per la regia di Gabriele Muccino; in particolare vi saranno Pierfrancesco Favino, Emma Marrone, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti.

Attesa inoltre la cantante Orietta Berti, che dall'amico Fazio celebrerà i suoi 55 anni di carriera. Spazio poi ancora al cinema: saranno presenti Diego Abatantuono, Cristian De Sica, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e Massimo Ghini per presentare il film 'La mia banda suona il pop' nel quale saranno protagonisti; la pellicola del regista Fausto Brizzi sarà nelle sale cinematografiche il prossimo 19 febbraio.

Infine presente anche il virologo Roberto Burioni con il quale si farà il punto sulla situazione relativa al coronavirus.

Che tempo che farà e il Tavolo, gli ospiti

Come ogni domenica l'appuntamento con Che tempo che fa verrà preceduto da un'anteprima dal nome di Che tempo che farà. Essa va in onda sempre su Rai 2 dalle ore 19:40, vedrà tra i protagonisti Ale e Franz, Raul Cremona, il Mago Forest e Gigi Marzullo che vestirà i panni di inviato speciale.

In seconda serata, invece, l'appuntamento sarà quello con il Tavolo; tra gli ospiti vi saranno il comico Nino Frassica, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enzo Miccio e Max Giusti (protagonisti della prossima edizione di Pechino Express). Entrambi gli appuntamenti saranno condotti da Fabio Fazio.

Oltre che su Rai 2, il tutto sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.