Venerdì 7 febbraio andrà in onda su Rai 1 la quarta serata del Festival di Sanremo. Dopo l'appuntamento del giovedì, dedicato alle cover dei brani che hanno fatto la storia della kermesse canora reinterpretati dai 24 Big in gara, questa sera i cantanti riproporranno i loro inediti.

Anche stasera sono attesi diversi ospiti: la cantante Gianna Nannini, Johnny Dorelli, Ghali e la cantautrice britannica Dua Lipa. Torneranno sul palco dell'Ariston Fiorello e Tiziano Ferro, mentre le co-conduttrici saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello Inoltre, ci sarà la sfida finale delle Nuove Proposte, al termine della quale verrà decretato il vincitore di categoria.

La scaletta della quarta serata

Durante la quarta serata del Festival Sanremo si esibiranno tutti i Big con i rispettivi inediti. C'è grande attesa soprattutto per i cantanti che vengono considerati come favoriti per il successo finale: Anastasio con "Rosso di rabbia", Elodie con "Andromeda", Diodato e la sua "Fai rumore", Francesco Gabbani con "Viceversa", Alberto Urso con "Il sole ad est" e infine "Ho amato tutto" di Tosca.

Per quanto riguarda i giovani, i concorrenti rimasti in gara sono: Marco Sentieri, Leo Gassmann, Fasma e Tecla Insolia.

Stando alla scaletta diramata in queste ore, i Big dovrebbero esibirsi sul palco dell'Ariston nel seguente ordine: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca, Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, e infine chiuderà la serata Marco Masini.

Modalità di voto del quarto appuntamento

Nelle tre precedenti serate del Festival, ha votato la sala stampa composta da giornalisti di note testate. Anche questa sera la modalità non cambierà, e le votazioni finali andranno a sommarsi e a fare media con la classifica parziale.

Le Nuove Proposte verranno valutate dalla sala stampa, dalla giuria demoscopica e dal televoto. Ricordiamo che i due artisti che si contenderanno la vittoria della finale non si esibiranno nuovamente dal vivo ma, stando al regolamento ufficiale, verranno riproposti gli highlights delle loro performance.

Gli ospiti del 7 febbraio

Anche durante la quarta serata del Festival di Sanremo non mancheranno tra gli ospiti diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. I cantanti attesi questa sera sono: Gianna Nannini, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ghali e non mancherà Tiziano Ferro.

Al fianco di Amadeus tornerà Rosario Fiorello e ci saranno due nuove co-conduttrici: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Non è stata ancora confermata, invece, la probabile presenza di Tony Renis. Inoltre, Tiziano Ferro e Fiorello potrebbero cantare insieme il brano "Finalmente tu".