Problemi in arrivo per due storici personaggi dello sceneggiato iberico Una vita, ideato dall’autrice Aurora Guerra. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si evince che nelle prossime puntate in onda su Canale 5, una nuova protagonista femminile distruggerà il matrimonio di Rosina Rubio e Liberto Seler. Si tratta di Genoveva Salmeron, che su tutte le furie per aver perso il marito Samuel Alday darà inizio ad una spietata vendetta. La new entry dimostrerà di essere una donna senza alcun scrupolo, visto che trascorrerà una notte di passione con il nipote di Susana sotto lo sguardo sconvolto di Casilda Escolano.

La madre di Leonor, quando verrà a conoscenza di essere stata tradita dal marito tramite la sua fidata domestica avrà una dura reazione. Ebbene sì, Liberto non avrà altra scelta, oltre a quella di abbandonare subito il tetto coniugale.

Una Vita: la morte di Samuel, Genoveva sposata con Alfredo

Negli episodi di Una Vita che i telespettatori spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere a giugno 2019, e che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, una storica coppia sarà un crisi. Tutto avrà inizio quando a seguito di un salto temporale di dieci anni, in paese metterà piede Samuel in compagnia della moglie Genoveva Salmeron.

Il fratello di Diego purtroppo passerà a miglior vita, per proteggere la propria amata dal crudele Cristobal. Quest’ultimo dopo essere giunto ad Acacias 38 esigerà di ricevere una grossa quantità di denaro dai coniugi Alday. Il figliastro di Ursula e la sua dolce metà dopo aver chiesto invano dei prestiti agli abitanti del quartiere iberico, tenteranno di darsi alla fuga. Sfortunatamente Samuel verrà ucciso dagli scagnozzi del nemico della moglie, che disperata per essere rimasta vedova se ne andrà via dalla cittadina spagnola, ma prima di far perdere le sue tracce prometterà di vendicare il decesso del consorte.

La Salmeron si rifarà viva, visto che farà ritorno ad Acacias 38 e stupirà i paesani poiché sarà sposata con il banchiere Alfredo Bryce. Quest’ultimo entrerà in scena con un vero e proprio obiettivo, dato che vorrà truffare i residenti del quartiere rovinandoli economicamente. Il nuovo arrivato comincerà a convincere i borghesi di Acacias 38 a fare degli investimenti in una banca americana. Il primo personaggio a cadere nella trappola dei due diabolici coniugi, purtroppo sarà Liberto.

Rosina chiede il divorzio al marito, Liberto assalito dai sensi di colpa

Il nipote di Susana verrà invitato a casa di Genoveva, e cederà alle avances della crudele darklady. Nel contempo Ursula essendosi alleata con la vedova di Samuel farà recare Casilda nell’appartamento della sua nuova complice con una scusa, proprio quando la stessa sarà in procinto di gettarsi tra le braccia del Seler. A questo punto la Escolano sotto shock per la scena vista, non esiterà a mettere al corrente Rosina del tradimento del proprio marito. La madre di Leonor quando apprenderà dell’infedeltà di Liberto, in preda allo sconforto totale lo lascerà senza pensarci due volte.

Intanto Ramon durante la sua festa di fidanzamento con Carmen non riuscirà a stare tranquillo, per aver scoperto che la banca consigliata da Alfredo non è per niente sicura. La situazione per il Seler si complicherà ulteriormente, infatti oltre ad essere stato mollato dalla moglie verrà denunciato da Genoveva con l’accusa di averla molestata. Nonostante il suo compagno finirà dietro le sbarre del carcere, la Rubio ancora parecchio delusa chiederà il divorzio. Quest'ultima sarà convinta della decisione presa, anche quando Susana le consiglierà di perdonare il marito. Successivamente non appena tutti gli abitanti saranno disperati per aver scoperto di essere stati ingannati dal Bryce, il Palacios si alleerà con Felipe per dimostrare la colpevolezza del banchiere.

Per terminare, Liberto dopo essersi pentito di aver tradito la moglie chiederà aiuto a Casilda.