Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con i suoi appuntamenti pomeridiani su Rai 1. Nella puntata di mercoledì, 26 febbraio, Antonio, Elena e Gabriella convinceranno la signora Agnese a restare a casa. Nel frattempo, per i Guarnieri saranno giorni difficili in vista della vendita della villa, mentre Riccardo sarà sempre più colpito da Angela. Infine Armando si allontanerà da Agnese dopo la discussione avuta con Antonio.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 26 febbraio Armando sarà distante da Agnese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 26 febbraio, raccontano che in casa Amato ci sarà apprensione per la salute di Agnese. La donna, ancora provata dalla notizia dell'altra famiglia di suo marito, vorrebbe recarsi al lavoro. Elena, Antonio e Gabriella, convinceranno la signora Amato a restare a casa, soprattutto a causa della ferita al dito, procurata nel tentativo di togliere la fede.

Più tardi, Armando, dopo aver parlato con Antonio, deciderà di fare un passo indietro e di allontanarsi da Agnese. Quest'ultima, ignara della discussione tra il capomagazziniere e suo figlio maggiore, non riuscirà a comprendere il motivo del comportamento distaccato di Ferraris.

Al Paradiso delle Signore Rocco porterà avanti il suo piano con Irene

Secondo le trame de Il Paradiso delle Signore 4, nel corso della puntata di mercoledì 26 febbraio, si darà anche spazio alla famiglia Guarnieri.

Dopo la decisione di mettere in vendita la storica villa, Umberto chiederà a Riccardo e sua zia Adelaide di dividersi i mobili e gli oggetti di famiglia. Sarà un momento molto delicato per il giovane Guarnieri, ma in questa occasione scoprirà di avere un'alleata molto speciale. Angela, infatti, si esporrà a favore del suo amico anche tenendo testa alla zia Adelaide e questo gesto non sarà indifferente agli occhi di Riccardo.

Il rampollo, infatti, sarà molto impressionato dal comportamento di Angela e dal suo coraggio. La ragazza, intanto, nonostante sia molto presa da Riccardo, vorrà restare con i piedi per terra. Consapevole delle enormi differenze sociali che la dividono dal Guarnieri, Angela non vorrà farsi illusioni e resterà a distanza da lui.

Nel frattempo proseguirà il piano di Rocco e Irene per far ingelosire Marina. Il giovane magazziniere si lascerà convincere dalla Venere bionda che l'unico modo per conquistare l'interesse di Marina è quello di scatenare la sua gelosia. In realtà, Irene vorrebbe che Rocco si lasciasse andare con lei e dimenticasse l'altra Venere.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggio dalle 15:40 sulla rete ammiraglia Rai.