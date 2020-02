L'ultimo episodio di Station 19, in onda giovedì scorso in America, ha dato vita ad un clamoroso cliffhanger che ha coinvolto l'amatissimo personaggio di Ryan Tanner. Il poliziotto, da poco tornato da San Diego, è stato infatti vittima di un colpo di arma da fuoco che ha messo in serio pericolo la sua vita. La 3x02 del famoso spinoff di Grey's Anatomy si è quindi conclusa con il disperato tentativo di Andy Herrera di salvare la vita al suo amico di infanzia. A poche ore dalla messa in onda della terza puntata, Alberto Frezza ha rilasciato un'interessante intervista al sito web EtOnline nella quale ha svelato qualche anticipazione sul futuro del personaggio da lui interpretato.

Alberto Frezza sul futuro del poliziotto Tanner: 'È in una situazione molto difficile'

Interrogato sulla possibilità che Ryan Tanner possa sopravvivere alle gravi ferite riportate, l'attore italiano - come facilmente prevedibile - ha preferito non rispondere, ma ha comunque offerto una panoramica su ciò che verrà mostrato nel terzo episodio di Station 19. Ecco le parole di Alberto Frezza: "Qualunque tipo di ferita causata da un proiettile è potenzialmente mortale. È per questo che non sappiamo quanti danni abbia riportato Ryan.

Al momento è in una situazione molto difficile, ma c'è anche da dire che non passerà molto tempo quando Pruitt interverrà, quindi speriamo che il tempo sarà dalla sua parte. Tuttavia, ha perso molto sangue e non sembra messo bene."

Se le parole dell'attore non sembrano escludere la peggiore delle ipotesi, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Station 19 sembrano confermare la tragica morte del poliziotto.

Nelle consuete trame rilasciate dal network, infatti, il nome di Alberto Frezza non compare più tra le guest star dello show.

Station 19, anticipazioni 3x03: alcuni flashback mostreranno il passato di Andy e Ryan

In attesa di scoprire se le supposizioni dei fan saranno confermate, l'attore ha inoltre offerto interessanti anticipazioni riguardanti la trama che verrà affrontata nel corso del terzo episodio di Station 19.

La puntata, intitolata "Elogio", sarà infatti caratterizzata da una serie di flashback che mostreranno al pubblico il passato di Andy e Ryan. La 3x03 porterà infatti in scena le prime tappe della relazione tra i ex due amici, gettando luce sul profondo legame che ha da sempre unito i due ragazzi. Queste le dichiarazioni di Alberto Frezza a tal proposito: "Ryan e Andy adoravano passare del tempo insieme a guardare le stelle. Penso che questi piccoli momenti insieme abbiano solidificato davvero la loro relazione. Questi flashback ci mostreranno perché questi personaggi sono così legati e il tipo di cose che sono stati sorpresi a fare quando non dovevano farlo.

Tutto ciò renderà davvero più chiara la loro relazione e anche la loro storia."