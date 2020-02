Negli spoiler tratti dalla Spagna della soap opera Una vita in onda su Canale 5 prossimamente, i telespettatori dovranno fare a meno di uno storico personaggio femminile. L’amatissima Trini Crespo, dopo aver dato alla luce la figlia Milagros morirà per non aver assunto la pillola salvavita che le aveva prescritto il medico, a causa della folle Celia. Ramon Palacios, una volta rimasto vedovo farà i conti con la moglie di Felipe Alvarez Hermoso, che esalerà l’ultimo respiro nel disperato tentativo di sottrarle la sua bambina.

Purtroppo, il suocero di Lolita Casado verrà arrestato, poiché sarà considerato il responsabile dell’incidente mortale della commerciante di tinte per capelli, mentre Milagros si allontanerà dai suoi familiari venendo mandata in un collegio a Parigi.

Una Vita spoiler: Ramon diventa di nuovo padre, Celia lascia morire Trini

Le anticipazioni spagnole delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente non sono piacevoli. Tutto avrà inizio quando a seguito dell’aborto di Celia che perderà la creatura che aspettava per sbrigare delle faccende per Trini, quest’ultima non vivrà dei bei momenti.

La moglie di Ramon avrà delle complicazioni, proprio quando ormai la sua gravidanza sarà quasi al termine. La situazione diventerà seria, proprio nell'istante in cui la Crespo si vedrà costretta su richiesta del suo medico a sottoporsi ad un parto cesareo d’urgenza, poiché apprenderà di poter perdere la vita. Fortunatamente Trini riuscirà a mettere al mondo la piccola Milagros, ma questa nascita stravolgerà in negativo Celia.

La moglie dell’avvocato inizierà a nutrire una profonda ossessione nei confronti della neonata, visto che si affezionerà alla stessa in un modo morboso. In seguito, la consorte del Palacios tornerà a stare male, al tal punto da fare i conti con una gravissima crisi respiratoria quando si troverà a casa soltanto con Celia. La commerciante di tinte per capelli ancora affranta per non essere riuscita a diventare madre come desiderava, non presterà soccorso alla sua amica di sempre, facendola andare incontro al suo crudele destino.

La moglie di Felipe perde la vita, Milagros spedita in collegio

Dopo la morte di Trini, il Palacios in preda alla disperazione totale sceglierà di superare il lutto subito raggiungendo Maria Luisa e Victor. La Alvarez Hermoso non appena verrà a conoscenza dell’intenzione di Ramon, affranta dall'idea di doversi separare da Milagros tenterà di rapire la bambina nel corso di una notte. La madre adottiva di Tano quando sarà in procinto di portare con sé la neonata, si scontrerà con il padre della piccola, e cadrà dalla finestra dell’appartamento del borghese morendo sul colpo. Il decesso di Celia avrà delle bruttissime conseguenze, poiché Ramon finirà in prigione con l’accusa di omicidio.

A questo punto Milagros rimasta senza i suoi genitori e verrà spedita in un collegio di Parigi, nonostante Antonito e Lolita si sarebbero potuti prendere cura di lei. In seguito, un salto temporale di ben dieci anni, consentirà al Palacios Senior di riabbracciare i propri cari, dato che verrà scagionato. La liberazione del vedovo di Trini ovviamente scatenerà la furia di Felipe, che sarà ancora distrutto per aver perso la sua dolce metà. Con il passare dei giorni il padre di Maria Luisa e Antonito ritroverà la felicità grazie alla sua domestica Carmen, la stessa donna che in passato lavorava al servizio di Ursula e Samuel.

Il Palacios e Carmen si sposano, la figlia della Crespo torna a Parigi

Il Palacios quando intraprenderà una relazione sentimentale con la sua inserviente, riceverà un telegramma da parte della figlia Milagros, che lo metterà al corrente del suo ritorno ad Acacias 38. Quest’ultima quando rimetterà piede nel quartiere iberico, oltre a sorprendere il padre che quasi non la riconoscerà, non vedrà di buon occhio Carmen. Per fortuna dagli spoiler si evince che la figlia della defunta Trini, con il tempo si ricrederà sulla nuova compagna del proprio genitore. Milagros dimostrerà di aver accettato la decisione del padre di rifarsi una nuova vita al fianco della Sanrujo, quando vorrà essere presente matrimonio della coppia.

Nonostante ciò, al termine dei festeggiamenti del lieto evento, la giovane fanciulla farà ritorno nella capitale francese, ma questa volta ad accoglierla ci penseranno Maria Luisa e Victor.