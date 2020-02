Mancano circa dieci giorni all'inizio del serale di Amici 19, ma sono ancora poche le notizie certe che si hanno sul cast e sul meccanismo di questa edizione. Il giornalista Davide Maggio, però, ha regalato un'interessante anticipazione su una figura che in passato è stata molto importante nel talent-show, quella dei direttori artistici: Maria De Filippi ha deciso di non mettere nessun coach a capo delle due squadre in gara.

Prime anticipazioni sulla fase serale di Amici 19: addio ai coach

È fissato per venerdì 28 febbraio il debutto in prima serata del serale di Amici 19: il longevo talent-show, dunque, sta per tornare su Canale 5 con nuove puntate ed un meccanismo ancora tutto da scoprire.

Sebbene manchi pochissimo tempo all'esordio, si sa ancora poco o nulla sul cast che è stato messo su e su come si svolgerà la gara tra i 10 allievi promossi.

Il sito gestito dal giornalista Davide Maggio, però, alcune ore fa ha regalato un'inaspettata anticipazione sul programma condotto da Maria De Filippi: nell'edizione 2019/2020, non ci saranno i direttori artistici.

Stando a quest'indiscrezione che sta facendo il giro del web, sembra proprio che la padrona di casa abbia deciso di rinunciare alla figura dei coach a capo di "Bianchi" e "Blu", provando a puntare tutto sul talento dei ragazzi e su una giuria ancora top secret.

Già due anni fa, i cantanti e i ballerini in gara dovettero affrontare la fase serale senza il supporto di un caposquadra, mentre nel 2019 è toccato a Ricky Martin e a Vittorio Grigolo ricoprire questo ruolo non con tanto successo.

Al Bano e Romina possibili ospiti fissi di Amici 19

La notizia sull'assenza dei coach al serale di Amici 19, molto probabilmente troverà conferma nelle parole degli addetti ai lavori durante la conferenza stampa di presentazione del programma.

Quest'indiscrezione, comunque, risulta piuttosto veritiera sia perché è stata data da un autorevole sito d'informazione sia per il fatto che nelle ultime settimane non è circolato nessun nome per l'ambito ruolo di direttore artistico del talent-show.

Nella giornata di ieri, 18 febbraio, in rete ha cominciato a circolare un altro interessante gossip sul format di Maria De Filippi: sul web, infatti, si dice che nel cast fisso del serale di Amici potrebbero rientrare due cantanti amatissimi.

Pare che Al Bano Carrisi e Romina Power siano stati scelti per prendere parte a tutte le puntate previste, ma ancora non è chiaro se saranno dei semplici ospiti musicali oppure se faranno parte di una giuria.

Ancora tre maglie verdi da assegnare ad Amici 19

A meno di dieci giorni dall'inizio del serale, sono ancora tante le cose che non si sanno sia sul cast che sul meccanismo della gara: l'anticipazioni sull'assenza dei coach in questa diciannovesima edizione di Amici, infatti, è una delle pochissime notizie che sono trapelate in questi giorni.

I telespettatori, infatti, non conoscono nemmeno i nomi di tutti e 10 gli allievi della scuola che a partire da venerdì 28 febbraio si sfideranno in prima serata a colpi di esibizioni di canto e ballo: per il momento, sono soltanto 7 le maglie verdi che sono state assegnate durante gli speciali del sabato.

Il 22 febbraio, quando andrà in onda l'ultima puntata pomeridiana prima dell'inizio del serale, saranno scelti gli ultimi tre talenti che approderanno alla fase successiva.

I ragazzi che ancora non sono stati ammessi al prime time, sono: i cantanti Jacopo, Martina, Stefano e Francesco, e i ballerini Matteo e Karina.

A partecipare sicuramente al serale di Amici 19, invece, saranno: Giulia, Gaia, Nyv, Valentin, Nicolai, Javier e Talisa.