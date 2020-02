Le ultime registrazioni di Uomini e donne, soprattutto quelle del Trono Over, sono state più movimentate del solito: a confermare questa sensazione che ha avuto tutto il pubblico da casa, è stata Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 19, tenuta oggi a Roma. La conduttrice ha fatto sapere che ultimamente è difficile gestire le puntate del dating-show, soprattutto a causa di un problema personale di Tina Cipollari, sul quale non ha voluto aggiungere nessun dettaglio.

Il commento della De Filippi sul periodo difficile a Uomini e Donne

Oggi, mercoledì 26 febbraio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della fase serale di Amici 19: Maria De Filippi, in quest'occasione ha parlato anche degli altri suoi programmi che vanno in onda in questo periodo contemporaneamente.

Al giornalista che le ha chiesto come fa a gestire tre show importanti come Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne, la presentatrice ha fatto sapere con estrema sincerità che trova difficoltà soprattutto nel presiedere le puntate del dating-show pomeridiano di Canale 5.

"Anche per un problema personale di Tina Cipollari, le registrazioni di U&D sono state un inferno ultimamente", ha detto la padrona di casa del format che permette a persone giovani e non di trovare l'anima gemella. Anche se non l'ha precisato, è evidente che Maria si riferisse in modo particolare alle puntate del Trono Over, quelle nelle quali l'opinionista dà il meglio (o il peggio, dipende dai punti di vista) di sé quando mette su siparietti e attacchi contro l'acerrima "nemica" Gemma Galgani.

La De Filippi, infatti, è dovuta spesso intervenire per placare l'ira della vamp nei confronti della dama torinese, per la quale sembra provare un'antipatia sincera e non "da copione" come tanti pensano.

Tina richiama a Uomini e Donne gli ex di Gemma

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Over che è andata in onda, in effetti, Tina Cipollari era più nervosa del solito. Il desiderio della bionda opinionista di mettere in difficoltà Gemma e smascherare le sue presunte bugie, sta diventando sempre più forte, tanto che è arrivata a richiamare in studio tutti i signori che la dama ha frequentato in questi anni di permanenza nel dating-show.

Ieri, per esempio, tre ex della torinese sono stati "interrogati" dalla collega di Gianni Sperti su quello che è successo ai tempi del flirt con la Galgani: la "missione" della romana è quella di dimostrare che la sua rivale è andata oltre a qualche bacio con più persone di quelle che dice.

Gemma e Remo: incontro con nulla di fatto a Uomini e Donne

Complice la richiesta di Tina di richiamare in studio gli ex di Gemma, tra quest'ultima e Remo Proietti sembrava essere scattato qualcosa. Gianni Sperti ha chiesto al cavaliere se intendeva riprovarci con la dama dopo tanti anni e lui ha risposto di sì perché la trova sempre una bellissima donna.

Se inizialmente la Galgani sembrava avesse accettato col sorriso sulle labbra questa seconda possibilità, le cose non sono andate a buon fine da subito.

Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha anticipato che tra i protagonisti del Trono Over è finita ancor prima di ricominciare: i due si sono rivisti dopo una registrazione per fare un'esterna e, proprio in quel momento, la torinese ha ammesso di non provare più nessun sentimento per il signore col quale ha avuto un flirt circa 7 anni fa.

La puntata che Maria De Filippi ha condotto domenica scorsa, dunque, non ha visto la partecipazione di Remo, che è stato "rifiutato" da Gemma meno di 24 ore dopo essersi riavvicinati davanti alle telecamere.