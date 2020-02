Giovedì 27 febbraio, in America, verranno trasmessi due nuovi episodi di Grey's Anatomy e Station 19. A poche ore dalla messa in onda, i canali social delle due produzioni Shondaland hanno rilasciato il promo congiunto delle prossime puntate. Come annunciato nei mesi estivi da Krista Vernoff, il quindicesimo episodio del medical drama ed il sesto del suo spin-off daranno vita al secondo crossover event della stagione. Complice una spaventosa tempesta di neve, le trame dei due telefilm avranno infatti modo di intrecciarsi ulteriormente dando vita ad uno speciale di due ore.

Gli episodi, in particolare, mostreranno i protagonisti alle prese con la grave emergenza sanitaria scaturita dall'ennesima calamità naturale che si abbatterà su Seattle.

Station 19, anticipazioni 3x06: Dean Miller potrebbe diventare padre durante la tempesta

Gli eventi narrati nel crossover si svilupperanno a partire dalla 3x06 di Station 19. Proprio nel corso del sesto episodio verranno infatti mostrati i primi disagi causati dalla tempesta di neve. La puntata, significativamente intitolata "Ice Baby", si concentrerà in particolare sul personaggio di Dean Miller.

Come mostrato nel promo, il ragazzo affronterà un momento di grande tensione quando JJ - attualmente al nono mese di gravidanza - inizierà il travaglio. Con l'aiuto del capitano Maya Bishop e dell'intera caserma 19, la donna sarà quindi costretta a dare alla luce il figlio in una situazione altamente precaria. Nel frattempo, a causa dei seri disagi provocati dalle condizioni atmosferiche avverse, Travis Montgomery si troverà costretto a fronteggiare una richiesta d'aiuto molto difficoltosa.

Mentre i membri della Stazione 19 rifletteranno sui recenti avvenimenti che hanno segnato le loro vite, Ben Warren consoliderà i suoi sospetti nei confronti di un collega.

Grey's Anatomy 16x15: Meredith Grey preoccupata per il destino di DeLuca

La seconda parte del crossover event, come anticipato, consisterà nel quindicesimo episodio di Grey's Anatomy. La puntata ripartirà dagli eventi trasmessi nella 3x06 di Station 19 e si concentrerà sulla grave emergenza sanitaria scatenata dalla tempesta.

Come annunciato nel promo da Meredith Grey, pare infatti che le vittime per assideramento saranno molteplici. Il pronto soccorso del Grey Sloan Memorial sarà quindi invaso da numerosi pazienti bisognosi di cure. Come se non bastasse, l'attenzione della protagonista si riverserà totalmente sulle sorti dell'ormai ex compagno Andrew DeLuca. Il ragazzo, noncurante del pericolo, deciderà infatti di lasciare le corsie dell'ospedale per aiutare una piccola paziente del dottor Cormac Hayes. Il coraggioso gesto dello specializzando, tuttavia, avrà delle serie conseguenze. Il promo della 16x15 si conclude infatti con una preoccupante notizia: Andrew è irrintracciabile.

Chiudiamo con il trailer ufficiale del prossimo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19: