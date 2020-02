Ieri, sabato 15 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne: le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", informano i telespettatori di ciò che hanno raccontato i protagonisti del parterre dopo una pausa durata poco meno di dieci giorni. Gemma Galgani e Valentina Autiero hanno conosciuto nuovi corteggiatori, mentre Barbara De Santi si è scontrata con Gianni Sperti: l'opinionista ha portato le prove di un'offesa che la dama gli ha rivolto sui social network e l'ha fatta scoppiare a piangere.

Gemma e Tina: è ancora lite a Uomini e Donne

Dopo uno stop durato poco meno di dieci giorni, i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati in studio per registrare una nuova puntata. Il blog "Vicolo delle News" ha riportato le prime anticipazioni di quello che è accaduto in studio, concentrando inizialmente l'attenzione su Gemma Galgani e le sue vicissitudini amorose.

Dopo aver mandato in onda il solito sfogo che la dama ha fatto in camerino al termine della scorsa registrazione, Maria De Filippi ha dato parola ad un'arrabbiata Tina Cipollari.

L'opinionista, infatti, ha ribadito il suo drastico pensiero sulla torinese (che avrebbe avuto tante frequentazioni passionali nel corso dei suoi dieci anni nel parterre) e l'ha fatto con l'aiuto di una cartina dell'Italia sulla quale erano incollati i visi di tutti i cavalieri con i quali la 70enne ha avuto a che fare.

Gemma ha smentito la teoria della romana con forza, ma quest'ultima ha chiesto alla padrona di casa di poter interpellare almeno alcuni degli ex della sua "rivale" per sapere dalla loro viva voce chi tra le due dice la verità.

Barbara messa in difficoltà da Sperti a Uomini e Donne Over

Un'altra protagonista della registrazione odierna di Uomini e Donne Over, è stata Barbara De Santi: la dama ha conosciuto un signore che ha telefonato in redazione appositamente per lei, ma qualcuno in studio ha avuto da ridire.

Gianni Sperti, infatti, ha accusato la maestra di ricercare soltanto uomini benestanti; questo ha scatenato l'ira della diretta interessata che, senza fare nomi, ha tuonato: "Io non mi faccio mantenere come qualcun'altro qui dentro".

L'opinionista si è sentito tirato in ballo soprattutto a causa del suo matrimonio finito con Paola Barale, ma Barbara inizialmente ha smentito che si stesse riferendo a lui. Quando il pugliese ha mostrato a tutti i presenti gli screenshots di alcuni commenti che la De Santi ha fatto sui social dandogli del "mantenuto", la dama non ha potuto far altro che chiedere scusa e vergognarsi per il pensiero che ha fatto.

L'attacco che ha ricevuto da parte di Gianni, ha fatto versare non poche lacrime all'insegnante mantovana durante tutta la puntata che c'è stata oggi a Cinecittà.

Un nuovo interesse per Armando a Uomini e Donne

La registrazione di U&D del 15 febbraio, inoltre, ha aggiornato il pubblico sulle frequentazioni di Armando Incarnato: il napoletano ha interrotto la conoscenza che aveva da qualche tempo con una dama del parterre perché è rimasto "stregato" dalla new entry Valentina (una ragazza mulatta che ha un bimbo di 9 anni).

Chi si aspettava qualche novità sulla crisi in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, infine, rimarrà deluso nel leggere le anticipazioni della puntata di oggi: né la bresciana né il pugliese, infatti, erano presenti in studio e pare non si sia proprio parlato di loro.

Dopo aver pianto la scorsa volta quando le è stato chiesto come procedesse la sua storia d'amore, il 15 febbraio la parrucchiera pare aver preferito restare lontana dai riflettori, esattamente come il suo compagno.