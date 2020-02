Una registrazione del trono over di Uomini e donne al fulmicotone, quella che si è svolta ieri sabato 15 febbraio. Protagonisti di un'accesa lite Barbara De Santi e Gianni Sperti, il motivo? Un'uscita abbastanza infelice della dama, che avrebbe offeso amaramente l'opinionista dandogli del "mantenuto". A nulla sono valse le giustificazioni della De Santi: a quanto pare tali dichiarazioni sarebbero già state fatte dalla stessa su Instagram e Gianni Sperti ha mostrato a tutti le prove. Di seguito le anticipazioni riportate dal portale Il vicolo delle news.

Uomini e Donne, spoiler: Barbara contro Gianni Sperti

Barbara De Santi, nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, sabato 15 febbraio, è stata protagonista al centro dello studio per svariati motivi. In primis ha ricevuto la visita di un nuovo corteggiatore, che ha deciso di mantenere, ma questo gesto ha fatto solamente innescare la miccia di una discussione che ha avuto dei risvolti davvero sorprendenti.

Gianni Sperti avrebbe accusato la dama di aver mantenuto il signore, che è venuto in trasmissione solamente per lei, solo per ciò che le può offrire "di materiale".

In una citazione riportata da Il vicolo delle news, pare che l'opinionista le abbia detto che l'ha mantenuto solamente perché "abita in Svizzera e nella vita fa il broker".

Tali insinuazioni non sarebbero piaciute a Barbara, che avrebbe dichiarato: "Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro". Questa frase ha fatto presagire che fosse proprio riferita a Gianni Sperti. Infatti, in un'intervista di qualche settimana fa a Live - Non è la d'Urso, Paola Barale, ex moglie dell'opinionista, aveva dichiarato: "Il mio ex marito aveva dimostrato interesse per un figlio, ma io ero il capofamiglia, i soldi li portavo io e accanto a me non avevo qualcuno che mi dava garanzie".

Gianni Sperti mostra lo screenshot che incastra Barbara

Questa frase non è sfuggita alla De Santi, che non ha perso tempo per scontrarsi con l'opinionista che, a suo dire, le va sempre contro (in Uomini e Donne del 14 febbraio, hanno discusso per tutta la puntata perché Gianni Sperti, durante la sfilata, le ha dato un due). Allo stesso tempo, però, avrebbe negato che quella frase fosse riferita a lui ed è qui che è scattato il colpo di scena.

L'opinionista, noto all'interno del programma per controllare i cellulari di corteggiatori e tronisti "sospetti", ha deciso di sfoderare la sua arma vincente e mostrare a tutti uno screenshot che ritrae un commento della De Santi su Instagram. A quanto pare la dama avrebbe detto la stessa cosa su Gianni Sperti, rispondendo a un follower sul noto social network. Barbara, mortificata, pensava di aver scritto tali frasi in una conversazione privata in direct. In lacrime avrebbe chiesto scusa all'opinionista.