In data 15 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, con protagonisti dame e cavalieri del trono over. La punta ha riservato vari colpi di scena, tra cui anche una violenta litigata tra l'opinionista Gianni Sperti e la dama Barbara De Santi. Tra i due non correva buon sangue già da tanto tempo e ciò ha portato ad una discussione abbastanza accesa. Come sempre la protagonista è stata Gemma Galgani e i battibecchi con Tina Cipollari.

Anticipazioni U&D: Gemma

Parte il video post puntata, dove la Galgani si lamenta dell'opinionista Cipollari, dicendo che la donna non sta mai zitta e ha rotto le scatole con i suoi continui attacchi.

Tina va intanto a prendere la cartina geografica dove per ogni regione aveva attaccato le foto dei cavalieri con i quali Gemma è uscita e si è baciata. La dama inizia a negare e comincia a staccare le foto delle persone che non ha baciato. D'altro canto Tina continua ad attaccarla e non crederla e chiede a Maria De Filippi se può portare in trasmissione alcuni ex della Galgani, conosciuti a Uomini e Donne, per scoprire se si sono baciati o meno. Arrivano poi altri cavalieri interessati a conoscere Gemma, sono due e lei li tiene entrambi.

Lite a Uomini e Donne tra Barbara e Gianni

Durante il corso della registrazione di Uomini e donne arriva un nuovo cavaliere interessato a corteggiare Barbara,è un bel ragazzo, Svizzero, e fa il broker. Questo fa scaturire l'attacco da parte di Gianni, il quale sostiene che la dama sia interessato a lui solo per il lavoro che fa o la città da dove proviene. A questo punto, la dama, più volte accusata di essere interessato solo ai soldi dei suoi corteggiatori, inizia a inveire contro Gianni, insinuando un'accusa ai danni dell'opinionista, dicendo che non si fa mantenere da nessuno, al contrario di qualcuno altro all'interno del programma.

Ovviamente Gianni coglie la frecciatine e capisce che la De Santi si riferiva alle affermazioni che Paola Barale, ex moglie di Gianni Sperti, aveva dichiarato a Live non è la D'urso, dove dichiarava di non aver mai fatto figli con Gianni Sperti, poichè lei era l'unica a lavorare. Barbara d'altro canto nega che si stesse riferendo a lui, ma Gianni ha lo screenshot delle conversazioni e delle affermazioni che la dama ha scritto sui propri social network.

Ormai smascherata la donna scoppia in lacrime e si giustifica dicendo che era convinta di averle scritto in una chat privata e non visibili a tutti.

Altre anticipazioni Uomini e Donne Marco bacia Carlotta, scatenando la furia di Arianna

Al centro dello studio si siedono Carlotta e Marco. I due, dopo la sfilata, sono andati a bere un drink, continuando poi ad uscire e mandano poi in onda un video dove i due si baciano. Questo fa scaturire la pesante reazione di Arianna, la quale si sente presa in giro in quanto la donna l'aveva portato a casa sua, in presenza di suo figlio, seppur presentandolo nelle vesti di amico e lui le aveva fatto pesanti dichiarazioni, del tipo che lei era l'unica donna del suo cuore ed ora si comporta così con un'altra donna.

Armando colpito da una nuova dama

Armando decide invece di chiudere la conoscenza con la nuova dama che stava conoscendo. In puntata arriva una nuova Valentina, è mulatta e ha un figlio di 9 anni e di professione fa la parrucchiera. Armando rimane colpito dalla presentazione della donna, tanto che la ragazza con la quale stava uscendo glielo fa notare e lui infastidito dalle accuse, decide di troncare la conoscenza. Gianni d'altro canto lo prende in giro dicendo che alla nuova arrivata interessano le persone bionde e con gli occhi azzurri, quindi lui può ritenersi fuori gara.

Durante il corso della puntata sono arrivati tre nuovi cavalieri interessati a conoscere Valentina A.

e lei decide di tenerne due. Arrivano anche due donne interessate a Marcello, una di 50 anni e una di 39. Lui decide di tenerle e viene criticato, dicendo che sta diventando come Gemma.