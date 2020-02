È scontro aperto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, dopo la furiosa lite tra Antonella Elia e Patrick Pugliese. Infatti, il litigio per i piatti da lavare ha lasciato pesanti strascichi all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare, a mandare su tutte le furie l'ex gieffino, sono state le false accuse della showgirl che ha continuato a ripetere di essere stata spinta e spostata di un metro dall'uomo. Ma non è tutto perché, per questo presunto gesto, la sarda Serena Enardu avrebbe addirittura chiesto la squalifica del concorrente.

Però la produzione della quarta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini ha pubblicato un video sul sito ufficiale, in cui Patrick è stato completamente scagionato. Tutto questo non ha fatto altro che gettare ombre sulla showgirl. Infatti sono in tanti a pensare che quest'ultima abbia adottato questa inquietante strategia per vincere il Reality Show e i 100.000 euro messi a disposizione dal Gf per il vincitore finale.

Montovoli ha raccontato a Patrick un retroscena su Antonella e Serena

Andrea Montovoli ha deciso di rivelare a Patrick un retroscena sempre su Antonella Elia. In particolare, l'attore ha affermato che quando era in sauna ad un certo punto è arrivata la showgirl per chiedere se c'era anche 'l'adone', in riferimento a Pugliese. Montovoli ha confessato di non aver proferito parola e intanto la Elia ha continuato con questi insulti: 'È in piscina?

Ah sì, l'ippopotamo. E Serena Enardu: 'No, il tricheco. Ma poi si scrive con una o due C?'.

L'attore ha poi affermato che dopo tutte queste dichiarazioni è uscito dalla sauna per non sbottare. Patrick, dopo aver ascoltato questa confessione, non si è per niente innervosito, però ha ammesso di aver messo una "x" su entrambe. Infine, Pugliese ha ringraziato Andrea e ha detto che è vero che è fuori forma, ma è sbagliato prenderlo in giro sul peso, perché sono offese e la brutta figura alla fine la fanno loro.

Gli utenti di Twitter hanno chiesto la squalifica di Antonella Elia

Dopo che Antonella Elia ha accusato Patrick Pugliese di averla spinta è nata una bufera contro la showgirl su Twitter. Infatti la donna, secondo i telespettatori, ha ingigantito la cosa e raccontato una versione dei fatti molto distorta. Inoltre è stata smentita dal video pubblicato dalla produzione del Gf, ma ha continuato ad insultare l'ex gieffino, insieme a Paola e Serena. Quest'ultima è arrivata addirittura a chiedere la squalifica dell'uomo.

Nel frattempo, su Twitter è aumentata sempre di più l'indignazione per le bugie raccontate dalla showgirl.

La maggior parte degli utenti del famoso social network ha difeso Patrick e ha chiesto seri provvedimenti contro la Elia. Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata di questa sera per scoprire se verranno presi provvedimenti nei confronti di uno dei due protagonisti del litigio o di entrambi.