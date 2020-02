In attesa di vedere una nuova puntata del GF Vip su Canale 5, sia nella casa di Cinecittà che fuori si continua a parlare di due concorrenti di questa edizione. Alcune ore fa Giovanni Conversano ha attaccato per l’ennesima volta la sua ex fidanzata Serena Enardu, che questa sera potrebbe uscire dal gioco poiché si trova al televoto con Fabio Testi. Nel salotto di Federica Panicucci, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di commentare la relazione tra Pago Settembre e l’ex tronista.

Giovanni ha dichiarato che secondo lui l’influencer sarda e il cantante avrebbero stretto un patto prima di varcare la porta rossa. I toni usati dall’ex corteggiatore sono stati abbastanza pesanti, al tal punto da far indignare sia il pubblico sui social che Alessandro Cecchi Paone il quale ha preso le difese di Serena. Inoltre il marito di Giada Pezzaioli ha fatto delle nuove accuse nei confronti della sua ex fidanzata, rivelando che cercherà di uscirne vincente non appena Pago farà un errore, sottolineando che il suo unico interesse è quello di cavalcare l’onda della popolarità.

Giovanni Conversano ipotizza un complotto tra Pago e Serena fuori dalla casa del GF Vip

La riconciliazione tra Pago e Serena avvenuta tra le mura della casa del GF Vip non smette di essere argomento di discussione anche in altri programmi Mediaset. Nella giornata di oggi lunedì 17 febbraio 2020, l’influencer sarda è stata criticata di nuovo da una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Giovanni Conversano, che in collegamento con la trasmissione Mattino 5 è tornato ad esprimere ciò che pensa della sua ex fidanzata.

L’ex volto di Uomini e Donne questa volta ha fatto sapere al pubblico che secondo lui il cantante e la Enardu avrebbero stretto un complotto. A questo punto, l’ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi ha ribadito che l’unico obiettivo di Serena sia quello di catturare l’attenzione mediatica su di sé, attraverso la sua storia d’amore con Pacifico. Giovanni, sempre nello studio di Federica Panicucci, ha ammesso di non riuscire a capire come sia riuscita la 43enne a farsi perdonare da Pago, dopo quanto accaduto nel reality estivo Temptation Island Vip.

Alessandro Cecchi Paone rimprovera l’ex fidanzato della Enardu

Giovanni ha addirittura ipotizzato quindi che tra i due gieffini ci sia un accordo, anche sotto lo sguardo di Miriana Trevisan, che presente nella trasmissione ha ammesso che il suo ex marito in questi mesi ha avuto modo di sentire Serena. Nonostante ciò, la showgirl ci ha tenuto a precisare di non essere a conoscenza di nessuna alleanza tra Pago e la Enardu. Sempre ai microfoni di Mattino 5, il marito di Giada Pezzaioli ha pronunciato le seguenti parole indirizzate a Pacifico e alla sua ex: “Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a lei.

Se si sono messi d’accordo lo capisco anche. Spero che Pago si ravveda, è evidente che l’ha tradito”.

Non appena Giovanni ha definito Serena una persona negativa che reprime tutti coloro che le stanno accanto, ha fatto i conti con Alessandro Cecchi Paone, che ha considerato le dichiarazioni dell’ex volto di Uomini e Donne troppo forti. Nonostante il Conversano sia stato rimproverato dal giornalista e divulgatore scientifico che gli ha detto di non essere un gentiluomo, ha continuato a puntare il dito contro Serena. Giovanni ha affermato che al GF Vip la sua ex cercherà di ripulirsi al primo errore di Pago.

Ebbene sì, in poche parole secondo Giovanni la Enardu starebbe aspettando che l’artista sardo faccia uno sbaglio per far ricredere il pubblico su di lei.