Ivan Gonzalez non ha un passato facile alle spalle: se finora il concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è fatto conoscere dal grande pubblico per il modo in cui si rapporta alle donne, gli sono bastati pochi giorni dentro la casa più spiata d'Italia per raccontare aspetti sconosciuti della sua vita. Confidandosi con Barbara Alberti, Gonzalez ha raccontato delle dinamiche interne della sua famiglia confessando che solo all'età di 14 anni ha scoperto che colei che credeva sua sorella era in realtà sua madre.

Fino ad allora aveva sempre pensato che il nonno e la nonna che lo hanno cresciuto fossero i suoi genitori.

Ivan si confida con Barbara Alberti

Ivan ha scelto Barbara Alberti come sua confidente: mentre si trovavano a tu per tu i due concorrenti del GF Vip hanno affrontato un tema molto delicato per Gonzalez. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che la sua famiglia è 'un po' strana', poiché l'identità della sua vera madre è venuta fuori solo quando era un adolescente. 'Io sono vissuto sempre con mia nonna.

Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima', ha precisato Ivan aggiungendo che la mamma al momento del suo concepimento aveva solo 15 anni. Tutt'oggi quando sono vicini i paparazzi la scambiano per una possibile fidanzata visto che è molto giovane.

'Mi ha cresciuto mia nonna. mentre mia madre per me è stata sempre una sorella', ha poi proseguito Ivan nel suo racconto senza tralasciare che ha visto nei suoi nonni le figure genitoriali.

Poi però le cose sono cambiate. 'A 14 anni mi hanno fatto la carta di Identità', ha detto Gonzalez il quale ha spiegato che solo quando ha visto i nomi dei suoi genitori biologici scritti sui documenti ha capito come stavano veramente le cose.

Il rapporto di Ivan con la madre

Il rapporto di Ivan con la sua mamma è sempre stato molto bello, anche se comunque il giovane ha voluto precisare che neanche adesso che è un uomo non è mai riuscito a chiamarla 'mamma'.

'mi è mancato avere un padre', ha poi proseguito Ivan, il quale lo ha visto solo due volte nell'arco della sua vita poiché colui che lo ha messo al mondo si è fatto vivo solo al suo diciottesimo compleanno, causando non poco dolore nella vita della sua famiglia. Anche se lui era tornato per fare il padre, Ivan ha ammesso che avrebbe preferito non vederlo mai.

La madre di Ivan che era stata presente alla scelta di Ivan a Uomini e Donne sostiene il figlio nelle sue esperienze televisive.

Sui social la donna, oggi quarantacinquenne, come precisato da Ivan, ha mandato dei messaggi di incoraggiamento al figlio che sembra essere molto legato alla sua famiglia d'origine.

Ivan sarà protagonista della puntata del GF Vip di venerdì 17/01?

In poco tempo Ivan, che durante l'ultima puntata del reality si è scontrato con Paola Caruso, ha già messo in mostra molto del suo carattere. L'ex tronista pare avere tutte le intenzioni di dimostrare chi è realmente al di là di ogni sua relazione amorosa o presunta tale.

Stasera, venerdì 17 gennaio, è prevista una nuova puntata del GF Vip 4: non è escluso che Alfonso Signorini non affronti con Ivan questo tema così delicato.