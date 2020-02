Questa Domenica 2 febbraio, dalle ore 21:05 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Il programma, condotto da Fabio Fazio, vedrà la partecipazione anche di Filippa Lagerback e della comica Luciana Littizzetto.

Numerosi i temi e gli ospiti che si alterneranno durante la lunga diretta; tra gli ospiti più attesi vi è il Ministro della Salute Roberto Speranza, che parlerà del coronavirus.

Che tempo che fa, intervista al conduttore del Festival di Sanremo e al Ministro Speranza

Numerosi, come detto, gli ospiti che si alterneranno durante la diretta condotto da Fazio.

Tra i più attesi vi è sicuramente il Ministro Speranza, con il quale si parlerà del coronavirus che proprio negli scorsi giorni è stato diagnosticato a due turisti cinesi che si trovavano nella capitale e che sono ora ricoverati allo Spallanzani di Roma. Con il Ministro vi sarà anche il virologo Roberto Burioni, già ospite nel corso della puntata andata in onda la scorsa domenica 26 gennaio.

Fazio incontrerà poi Amadeus, altro ospite molto atteso: il conduttore, infatti, dal prossimo 4 febbraio sarà impegnato nella conduzione del Festival di Sanremo, uno degli eventi televisivi più attesi in Italia.

Nel corso di questa intervista il conduttore potrebbe svelare qualche anticipazione che vedremo nel corso delle cinque serate del festival. Inoltre Amadeus potrebbe anche rispondere alle 'accuse' che gli sono state rivolte dopo le polemiche legate alle dichiarazioni su Francesca Sofia Novello.

Che tempo che fa, gli altri ospiti

Per quanto riguarda la musica, spazio a Marracash, che ha recentemente presentato il brano scritto per Red Bull e prodotto da Crookers & Nic Sar

no. Il pezzo è da ascrivere all'interno del format 'Red Bulla 64 Bars', che prevede l'incontro di un beatmaker e di un MC dal quale uscirà un brano inedito.

Attesi in studio poi anche Roberto Saviano e Piero Angela. Per quanto riguarda la comicità, in studio vi sarà Giorgio Panariello; l'attore toscano presenterà al pubblico il suo spettacolo teatrale 'La favola mia', con il quale si esibirà a partire dal prossimo marzo.

Inoltre Fazio incontrerà Fabiola Gianotti, la fisica italiana che attualmente ricopre la posizione di direttrice generale del CERN di Ginevra. Ospiti anche Aldo Rolfi e Maria Bigliani, le due vittime delle scritte antisemite a Mondovì, in provincia di Torino. Infine è previsto anche un intervento di Walter Weltroni (regista del film 'Fabrizio De Andrè e il PFM. Il concerto ritrovato'), dell'attore e scrittore Antonio Manzini (nelle librerie con il nono romanzo del ciclo di Rocco Schiavone intitolato 'Ah l'amore l'amore') e dell'attrice Rocío Muñoz Morales.

La puntuta di Che tempo che fa verrà preceduta dall'anteprima Che tempo che farà, in onda su Rai 2 dalle 19:40; a questo spazio prenderanno parte l'inviato speciale Gigi Marzullo, Ale e Franz, il Mago Forrest e Raul Cremona.

In chiusura di serata vi sarà invece l'appuntamento con il Tavolo di Che tempo che fa, al quale parteciperanno Nino Frassica, Ale e Franz, il Mago Forrest, Gigi Marzullo e Rocío Muñoz Morales.