Il Segreto rinnoverà molto il suo cast e tra i personaggi nuovi ce ne sarà uno che animerà e non poco le vicende di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole rivelano che presto in paese arriverà Carolina Solozabal, figlia minore di Ignacio Solozabal. La ragazza è molto giovane, ma nonostante ciò vivrà una profonda storia d'amore con Pablo Centeno che scoprirà poi essere suo fratellastro. A prestare il volto a questo nuovo personaggio, sarà la giovanissima attrice spagnola Berta Castané.

Il Segreto Spagna: arriva Carolina Solozabal

Le anticipazioni Il Segreto provenienti dalla Spagna ci dicono che a Puente Viejo arriverà Carolina Solozabal. La ragazza è la figlia minore dell'impresario Ignacio Solozabal (quest'ultimo è interpretato da Manuel Regueiro, l'indimenticato colonnello Arturo Valverde di Una vita). Si tratta di una fanciulla di sedici anni, dolce e solare ed ha due sorelle maggiori, Marta e Rosa. Carolina è stata sempre coccolata da tutti e non ha vissuto situazioni preoccupanti nella sua vita ed è dunque un'adolescente felice.

Ha un carattere allegro e divertente e crede che in ogni persona ci sia del buono.

Carolina avrà una storia d'amore con Pablo Centeno

Carolina nei prossimi episodi spagnoli de Il Segreto nonostante la giovanissima età, vivrà un amore profondo e travolgente con Pablo Centeno, il figlioccio di suo padre. I due, ad un certo punto, si vedranno costretti ad interrompere la loro relazione a causa della chiamata alle armi del giovane Pablo.

Questo, però, non sarà l'unico ostacolo alla loro felicità. Carolina e Pablo dopo essersi frequentati per diverso tempo di nascosto, decideranno di rendere pubblica la loro relazione, ma proprio in quell'istante accadrà qualcosa che manderà in frantumi il loro sogno d'amore. Ignacio, infatti, si vedrà costretto a rivelare che Pablo è suo figlio ed è, dunque, fratellastro di Carolina. In seguito a questa rivelazione, la ragazza si troverà costretta ad accantonare i forti sentimenti che prova nei confronti del giovane Centeno, ma non è detto che ci riuscirà.

Berta Castané interpreterà Carolina ne Il Segreto

Ad interpretare Carolina Solozabal ne Il Segreto, sarà l'attrice Berta Castañé nata in Spagna il 5 novembre del 2002. Nonostante la sua giovanissima età, è molto conosciuta in Patria per aver preso parte a diverse fiction e serie tv di successo. Tra gli sceneggiati a cui ha preso parte ci sono: La Valla, Dias de Navidad, Como si fuera ayer, Big Band Clan e Bajo Sospecha. Berta, inoltre è molto seguita sui social, basti pensare che su suo profilo Instagram dove condivide tutte le sue attività lavorative e dunque anche alcune scene dal set de Il Segreto ha la bellezza di 164.000 followers.