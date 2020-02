L'avventura di Morgan e Bugo al Festival di Sanremo sin dall'inizio non è stata delle migliori. Ieri sera, 7 febbraio, si è consumato l'epilogo disastroso che ha portato alla squalifica dei due dalla kermesse musicale. Ad ogni modo, sembra che gli attriti tra di loro fossero cominciati già da qualche giorno.

In particolare, le incomprensioni sarebbero sorte in occasione della serata dedicata alle cover. Pare che Bugo non fosse affatto d'accordo sul brano "Canzone per te" scelto da Morgan. Alcuni testimoni contattati dal quotidiano La Repubblica hanno riferito che durante le prove non avrebbero fatto altro che litigare.

Il motivo del contendere sarebbe stata la volontà di Marco Castoldi di fare tutto da solo: voleva suonare il pianoforte e cantare, scrivere le partiture e addirittura dirigere l'orchestra. Il collega, ovviamente, si sarebbe mostrato piuttosto perplesso, ma alla fine si sarebbe comunque imposto Morgan.

Col tempo, il cantautore piemontese sarebbe apparso sempre più contrariato, soprattutto perché avrebbe notato che Castoldi non sarebbe stato in perfette condizioni psicofisiche. Intanto, l'orchestra avrebbe rigettato le partiture scritte dallo storico fondatore dei Bluvertigo, definendole "incomprensibili".

A questo punto, ritenendo di essere vittima di un complotto, Morgan si sarebbe detto pronto a non esibirsi. Amadeus però sarebbe riuscito a fare da mediatore, e così giovedì sera c'è stata regolarmente l'esibizione con "Canzone per te".

In realtà, la performance è stata tutt'altro che esaltante. E così, nelle ore successive, durante la trasmissione di Radio 2 condotta da Gino Castaldo, c'è stato un litigio dai toni accesi, durante il quale Castoldi ha urlato a Bugo: "Senza di me tu qui non saresti mai arrivato".

Poi la situazione è ulteriormente degenerata, fino alla squalifica di venerdì sera dalla manifestazione musicale sanremese.

Bugo e Morgan sono stati squalificati dalla gara

Ieri sera tra Bugo e Morgan c'è stata la resa dei conti finale. Fin dalle prime ore del mattino, Marco Castoldi, parlando con il suo staff e con degli amici, avrebbe definito il collega un "traditore" e un "ingrato".

In serata, a pochi minuti dall'ingresso sul palco dell'Ariston, Morgan avrebbe detto al compagno d'avventura che avrebbe cambiato il testo della canzone.

Bugo, naturalmente, si sarebbe detto assolutamente contrario. E così, al culmine della sopportazione, quando durante l'esecuzione del pezzo si è reso conto che l'ex Bluvertigo stava intonando delle strofe diverse, ha lasciato il palco, causando la squalifica dal 70° Festival di Sanremo per defezione.

I testimoni contattati da La Repubblica hanno spiegato che lo scontro vero e proprio già c'era stato dietro le quinte, parlando di una scena surreale.

Dietro le quinte sarebbero volate parole grosse

I testimoni oculari avrebbero riportato che dietro le quinte del Teatro Ariston tra Bugo e Morgan ci sarebbe stato un litigio a dir poco serrato.

Mentre Amadeus era impegnato a presentarli con professionalità, i due cantanti avrebbero cominciato a spintonarsi, venendo addirittura alle mani. Nel frattempo sarebbero volati insulti, parolacce, e qualcuno avrebbe riferito anche di morsi e sputi.

Dopo questo scontro, sembra che Bugo non avesse alcuna voglia di entrare in scena e che sarebbe stato letteralmente spinto verso il palco. Il resto è noto: in seguito alla mancata esibizione e alla squalifica, ognuno è tornato nel proprio albergo. E così si è conclusa la disastrosa partecipazione dei due cantanti a Sanremo.