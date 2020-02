In attesa di conoscere quale sarà il destino di Andrea Pergolesi, nei prossimi episodi di Un posto al sole, l'attenzione inizierà a convergere sul personaggio di Arianna. In particolare ci saranno degli inaspettati sviluppi nella sua vita sentimentale e, chi pensava che la donna sarebbe rimasta a lungo sola e sconsolata, dovrà ricredersi. Nei prossimi episodi verrà approfondito molto il rapporto tra la Landi e il cuoco/cantante Samuel, i due si avvicineranno moltissimo, grazie anche alla cornice che fornirà loro il Vulcano durante la serata dedicata a San Valentino.

Di seguito le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda il 14 febbraio in occasione di San Valentino.

Arianna resta sola

Arianna (Samanta Piccinetti) sarà sommersa dal lavoro e si troverà a dover approntare i festeggiamenti per la serata di San Valentino al caffè Vulcano. Considerata la lontananza di Andrea (Davide Devenuto), la donna avrà decisamente poco da festeggiare e la situazione paradossale, che la porta a dover organizzare i preparativi per la festa degli innamorati, la renderà più cinica che mai.

La Landi inizierà a vedere San Valentino sotto un'ottica totalmente diversa e proverà odio verso una festa che riterrà smielata, consumistica e ipocrita. Tuttavia Arianna avrà un piano di riserva per evitare quest'atmosfera piena di amore, la donna se ne starà infatti a casa sua da sola a riposare lontano da cuori e cioccolatini. Tutto sembrerà volgere al meglio per lei, ma qualcosa scombussolerà i suoi piani.

Un temibile mal di pancia

Improvvisamente una sorta di epidemia di mal di pancia colpirà tutto lo staff del Vulcano e così ne cadranno vittime Fausto (Fausto Acernesi), Alex (Maria Maurigi) e persino Silvia (Luisa Amatucci). Arianna, messa al corrente della situazione di emergenza, ipotizzerà che il sospetto malessere sia stato causato dalla salsina speciale creata da Samuel (Samuele Cavallo) per farcire i tramezzini.

Fortunatamente Arianna è stata l'unica a non mangiarli, ma questo la rende di fatto anche la sola persona a poter gestire il locale, così si troverà costretta, seppur controvoglia, a doversi recare al Vulcano. Appena giunta, la Landi dovrà anche affrontare una nuova emergenza dal momento che si verificherà un blackout.

Il primo bacio

Fortunatamente a risolvere la situazione ci penserà Samuel e il suo gesto gli farà recuperare punti con Arianna che rimarrà piacevolmente colpita dal suo spirito di intraprendenza.A questo punto la serata proseguirà senza intoppi e quando giungerà al termine, la Landi si appresterà a lasciare il locale.

Proprio un attimo prima di andare via però la donna tornerà indietro sui suoi passi per baciare Samuel. Nessun bacio rubato quindi, ma un gesto spontaneo e consenziente che potrebbe avere forti ripercussioni sulla trama soprattutto in virtù dell'annunciato addio di Andrea.