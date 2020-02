Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà affrontato il delicato tema dell'interruzione di gravidanza e tale argomento verrà proposto agli spettatori attraverso gli occhi di Clara. La ragazza, in seguito alla brusca reazione di Alberto, deciderà di interrompere la gravidanza, tuttavia il percorso che deciderà di intraprendere non risulterà affatto semplice. Come anticipato dal settimanale Telepiù, l'ex cameriera di casa Viscardi, convinta che il bambino non possa avere un futuro con un simile padre, racconterà la sua storia a Giulia e Angela, ma nonostante le venga offerto tutto il supporto e l'aiuto possibile sceglierà di procedere con il suo progetto.

Turbata e angosciata da mille dubbi, Clara si recherà in ospedale per procedere col suo intento, ma qualcosa potrebbe farle cambiare idea all'ultimo momento. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa delicata storyline, che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai 3 alle 20:45.

La reazione di Alberto

Dopo aver scoperto che Clara (Imma Pirone) è incinta, Alberto (Maurizio Aiello) ha reagito malissimo ponendo anche dubbi sul fatto che lui possa essere effettivamente il padre.

Clara (Imma Pirone), disperata dinanzi a tali accuse, deciderà di interrompere la gravidanza, tuttavia prima di procedere, la ragazza si rivolgerà ad Angela (Claudia Ruffo) e Giulia (Marina Tagliaferri) per raccontare la sua storia. Le due donne, angosciate dalle sue parole, la sosterranno e cercheranno di farle cambiare idea proponendole di portare avanti la gravidanza per poi eventualmente dare il bambino in adozione.

La decisione di Clara

Nonostante i consigli di Giulia e Angela, Clara, seppur affranta, si mostrerà determinata a interrompere la sua gravidanza ed il giorno successivo si recherà da sola in ospedale pronta all'intervento. Tuttavia quello che non sa la ragazza è che, in quel preciso istante, la madre che non si è rassegnata alla sua scelta sta facendo qualcosa per lei. Nunzia ( Nadia Carlomagno) si recherà infatti da Alberto per parlargli a cuore aperto e metterlo dinanzi alle sue responsabilità.

Una nuova speranza

Dopo che Alberto avrà ascoltato le parole di Nunzia, avverrà un piccolo colpo di scena poiché l'uomo, solitamente cinico e arrogante, verrà preso dai sensi di colpa. Questa sua reazione suggerisce che, nonostante tutto, Palladini fosse all'oscuro del progetto della ragazza e quando scoprirà che Clara è da sola in ospedale, sarà intenzionato a fermarla. A questo punto non vengono svelati ulteriori dettagli e non è chiaro se l'uomo riuscirà o meno a fermare la ragazza, per saperlo bisognerà pazientare ancora qualche giorno.