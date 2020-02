Teresanna Pugliese è giunta come nuova concorrente all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4: la bella napoletana pare intenzionata a sconvolgere i già precari equilibri che si sono creati tra i concorrenti. La diretta del 17 febbraio è stata molto infuocata per via dello scontro tra Patrick ed Antonella Elia e per l'uscita di Serena, ma a rendere ancora più interessante la situazione ci hanno pensato tre donne che hanno fatto il loro ingresso. A catalizzare l'attenzione è stata l'ex tronista di Uomini e Donne, conosciuta dal grande pubblico per la sua travagliata relazione con Francesco Monte: Teresanna ha affermato di essere pronta a smascherare le donne della casa, e in primis Adriana Volpe.

La presentazione è già tutta un programma.

Teresanna da Uomini e Donne al Grande Fratello

"Sono molto buona ma dentro sono un vulcano", ha detto di sé la bella Teresanna durante la presentazione ai concorrenti e al pubblico del GF Vip. Qualcuno della casa, tra cui Pago, conosceva già la napoletana per via della sua partecipazione a Uomini e Donne, dove la giovane è stata prima corteggiatrice poi tronista e ancora corteggiatrice di Uomini e Donne. La sua esperienza al dating show si è conclusa con il fidanzamento con Francesco Monte, ex anche di Paola Di Benedetto.

Ma ormai è tutta acqua passata: Teresanna oggi è sposata e mamma di un bel bambino.

"Sono una che non le manda a dire", ha poi continuato la Pugliese che è pronta a mettersi in gioco. Teresanna vuole smascherare le donne della casa. L'attenzione della partenopea si è concentrata su Adriana Volpe: secondo lei non è poi così 'santa' come vuol far credere. Entrata in casa, Teresanna è stata accolta proprio da Adriana, che si è chiesta ironicamente quale sarà il suo destino in casa.

"Non vi spaventate", ha detto l'ex tronista ai suoi nuovi compagni d'avventura, ma è chiaro che il suo ingresso non passerà inosservato.

La storia di Teresanna Pugliese

Teresanna, prima di essere una concorrente ufficiale della casa dovrà passare al vaglio del televoto e vedersela con altre due donne, Asia Valente e Sara Soldati. Il pubblico vorrà vedere come è cambiata la napoletana dai tempi di Uomini e Donne ad oggi?

Mamma di Francesco nato nel 2015 e moglie di Giovanni Gentile da settembre 2018, Teresanna è una donna molto sicura di sé e decisa. Ultimamente è stata spesso ospite di Barbara D'Urso che l'ha accolta nei suoi studi come opinionista.

Adesso tocca a Teresanna farsi notare, ma di certo lei saprà come conquistare il pubblico con le sue maniere schiette. In ogni caso, i concorrenti avranno a che fare con una donna che non si lascerà intimidire da nessuno. Vedremo come la Pugliese si relazionerà alle altre inquiline della casa e se avrà modo di parlare con Paola della sua relazione con Francesco Monte.

Alfonso Signorini ha subito parlato della sua relazione con il modello ed attore pugliese, e di certo l'argomento incuriosisce ancora i fan del reality.

Teresanna resterà in casa?

Pesto sapremo chi tra le donne è destinata a restare in casa: Teresanna però ha già catalizzato l'attenzione. I suoi modi di fare conquisteranno i compagni di viaggio o sarà nuovo elemento di scontro? Molti i punti di domanda ma una certezza: ancora questa edizione del Grande Fratello Vip ha tanti colpi di scena da offrire al suo pubblico.