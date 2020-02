Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio ai personaggi di Alberto e Clara. In realtà tale vicenda farà quasi da sfondo a una storyline molto più complessa che vede coinvolti uno spietato boss della camorra interpretato dall'attore Lello Giulivo e il magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Mentre sarà in corso una lotta serrata tra la criminalità e le forze dell'ordine, verrà portata avanti una trama molto più intima e delicata che vedrà la povera Clara affrontare da sola la sua gravidanza.

La donna, dopo aver rivelato ad Alberto di essere incinta, resterà profondamente delusa dalla reazione di quest'ultimo e si appresterà a prendere una decisione molto sofferta. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Alberto contro Marina

Nonostante stia attraversando un pessimo periodo, Alberto (Maurizio Aiello) non cambierà minimamente il suo atteggiamento spavaldo e non perderà occasione per rivalersi sul suo acerrimo nemico Marina (Nina Soldano).

L'uomo, sfruttando il pessimo momento che sta attraversando quest'ultima, ne approfitterà per gettare fango sulla donna. In soccorso della sua amata, giungerà Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) che affronterà l'ex avvocato Palladini, compiendo un gesto totalmente inaspettato.

La scelta di Clara

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Clara, disperata dalla pessima reazione di Alberto, si appresterà a prendere una decisione molto drammatica.

La donna dopo aver rivelato all'uomo di essere incinta, rimarrà profondamente delusa dal suo atteggiamento e per questo motivo deciderà di interrompere la sua gravidanza. Non viene chiarito se tale idea le venga suggerita dall'ex avvocato Palladini, né tanto meno se effettivamente l'uomo sia al corrente di tale scelta, ma resta il fatto che la risposta di Alberto sarà così tremenda da spingere la ragazza verso questa dolorosa decisione.

Alberto nei guai

Licenziato dai cantieri e costretto, suo malgrado, a dover tornare a vivere a Palazzo Palladini, Alberto si troverà a vivere in una situazione di forte indigenza. Nel frattempo Clara, ancora fortemente turbata dalle parole di Alberto, deciderà di recarsi in ospedale per abortire. Dalle anticipazioni, non viene chiarito se la donna riuscirà nel suo intento o se un cambio di idea dell'ultimo minuto la porterà a decidere di portare avanti la sua gravidanza, tuttavia va sottolineato un importante dettaglio. Al momento non ci sono informazioni riguardo al padre di Clara, quindi non è chiaro se il temibile boss verrà o meno a conoscenza di tale notizia e quale sarà la sua reazione.