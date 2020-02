Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio, Giulia avrà una grande delusione, mentre Clara riceverà una notizia assai inaspettata. In seguito Vittorio farà dei nuovi progetti insieme al suo amico Patrizio. Alberto dovrà trovare una soluzione per sistemare la sua posizione presso i Cantieri. Di seguito i dettagli degli spoiler di Un posto al sole.

Un posto al sole: Vittorio vorrebbe vivere con Patrizio

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 10 al 14 febbraio, Giulia avrà un duro confronto al telefono con Marcello, così sarà assai confusa e non saprà più se credere nella buona fede dell'uomo. Nel frattempo Arianna cercherà di contattare Andrea per renderlo partecipe della nuova convocazione del tribunale dei minori, ma non riuscirà a rintracciarlo. In seguito Alberto sarà parecchio in ansia riguardo la sua posizione all'interno dei Cantieri e penserà di contattare una sua vecchia conoscenza per sistemare la situazione.

Più tardi Clara riceverà una notizia sconvolgente, mentre Giulia ormai delusa e affranta per aver preso una grande delusione d'amore, si affiderà alle consolazioni della sua famiglia e degli amici più cari. Intanto Vittorio sarà sempre più angosciato per la mancanza di spazi, ma troverà un amico Patrizio, con il quale progetterà di andare a convivere.

Spoiler Un posto al sole: Nicotera torna a Napoli

Nunzia sarà notevolmente furiosa nei confronti di Cipriani ed Alberto e vorrà vendicarsi quanto prima, così cercherà di mettersi in contatto con un suo particolare amico del passato. Frattanto Nicotera tornerà a Napoli per indagare su un certo boss, alquanto pericoloso. Più tardi Raffaele sarà preoccupato nei confronti di Vittorio e Patrizio, poiché non sarà molto convinto nell'idea della convivenza tra i due.

Per tale ragione Raffaele si recherà da Renato per convincerlo a scambiare la sua cantina con quella di Guido. Successivamente presso i Cantieri si discuterà riguardo il nuovo amministratore delegato. Poi Marina avrà un'idea alquanto interessante. Nel contempo Alberto si renderà conto di trovarsi in una situazione notevolmente complicata e non saprà come agire. Successivamente al Vulcano inizieranno i preparativi per l'evento di San Valentino, ma un imprevisto rischierà di rovinare la serata tanto attesa. Così Samuel cercherà di rimediare al pericolo e avrà successo. Infine, Marina sarà assai adirata a causa dell'intervista rilasciata da Sebastiano, pertanto cercherà di mettersi in contatto con Fabrizio.