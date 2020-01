Le anticipazioni della nota soap opera napoletana Un posto al sole riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, Filippo sarà alquanto desideroso di parlare con Serena, mentre Arianna e Andrea passeranno una piacevole serata, nella quale si scatenerà una grande passione tra i due. Successivamente Roberto vorrà trovare un modo per far sì che suo figlio sia più sereno. Di seguito i dettagli degli spoiler di Un posto al sole.

Un posto al sole: Filippo pentito nei confronti di Serena

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 9 febbraio, Filippo si renderà conto di aver sbagliato nei confronti di Serena e vorrà incontrarla il prima possibile. Nel frattempo, Arianna e Andrea trascorreranno una notte di passione insieme. Più tardi Serena si troverà presso il B&B insieme a Leonardo, con il quale vivrà alcuni momenti di tranquillità. Frattanto Roberto sarà stufo di vedere suo figlio sempre in crisi, così andrà a parlare con la sua fidanzata.

Successivamente Marina sarà costretta a vedere tutti i giorni Fabrizio per lavoro, così cercherà di mantenere le giuste distanze dall'uomo, ma per entrambi non sarà tanto facile. Poi Andrea avrà un confronto assai difficile con Arianna.

Bianca ritrova la serenità a scuola

Franco e Angela saranno notevolmente felici, poiché Bianca ritroverà la serenità tanto sperata a scuola. Frattanto la maestra Maria Grazia rivelerà un aspetto del suo carattere del tutto inaspettato.

Più tardi Leonardo sarà convinto di rimanere vicino a Serena, ma la presenza dell'uomo renderà assai complicato il rapporto tra la ragazza e Filippo. In seguito, Giulia starà per cadere nella trappola di Marcello, ma Ornella si renderà conto che la sua amica potrebbe fare un grande errore e si immischierà nella faccenda. Poi Ornella sarà molto in ansia, per ciò che scoprirà grazie a Renato, così cercherà di mettere in guardia Giulia riguardo al suo amico virtuale, ma la donna sottovaluterà il pericolo.

Successivamente Samuel perderà la speranza di organizzare qualcosa di romantico con Arianna, ma cercherà di rimediare quanto prima.

Ornella allerta Angela e Niko

Ornella non saprà come aiutare Giulia, così deciderà di allertare i figli della sua amica, Angela e Niko. I due giovani cercheranno di far ragionare loro madre e proveranno a farle capire che in realtà è vittima di un truffatore, ma non avranno successo. Giulia, infatti, non vorrà ascoltare nessuno, neanche i propri figli e deciderà di aiutare Marcello, cedendogli il denaro richiesto. Infine, durante la conferenza di presentazione di Fabrizio, un giornalista metterà in crisi Marina con alcune domande sgradevoli.