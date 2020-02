Il 4 febbraio su Rai1 è partita la 70esima edizione del Festival di Sanremo. I super ospiti più attesi della prima puntata sono stati senza dubbio Al Bano e Romina Power. I due ex coniugi a distanza di 25 anni hanno cantato un brano inedito scritto appositamente per loro da Cristiano Malgioglio. L’ultima volta che i due artisti avevano calcato il prestigioso palco dell’Ariston in qualità di ospiti è stato nel 2015.

Il duo Carrisi-Power conquista il pubblico

L'ultima volta che Al Bano e Romina Power hanno gareggiato al Festival di Sanremo con "Nostalgia canaglia" è stato 33 anni fa e l'artista italo-americana era in dolce attesa.

Per questo motivo Amadeus ha deciso di fare annunciare il duo di artisti dalla loro figlia, Romina junior.

Al Bano e Romina, dopo essere stati presentati sul palco dell'Ariston dalla loro quarta figlia, hanno intonato i brani più famosi della loro discografia come “Nostalgia canaglia” e "Ci sarà". Ma la vera e propria standing ovation è arrivata sulle note di “Felicità”. Dalla platea alla galleria è stato un tripudio di applausi e di balli scatenati. Da segnalare la prima fila dove erano presenti Cristiano Malgioglio, il presidente della Rai, la moglie e per fino il figlio di Amadeus, José erano tutti presi a danzare.

Poco dopo i due ex coniugi hanno cantato per la prima volta dopo 25 anni un inedito dal titolo “Raccogli l’attimo”. Il pezzo scritto da Cristiano Malgioglio risulta essere una ballad dal sapore del tormentone estivo. A meno di 24 ore dalla pubblicazione del brano, sono state raggiunte migliaia visualizzazioni. Nonostante il pezzo abbia conquistato Sanremo, sui social network non sono mancate delle polemiche.

I due artisti infatti hanno cantato in playback. In particolare su Twitter molti utenti hanno espresso un giudizio negativo: "Inacettabile"; non si è astenuta dal commento anche la giornalista de Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli: "L'ultima botta di anni '90 di questo Festival è il loro playback".

Romina Power avrebbe rifiutato di partecipare alla kermesse

Albano Carrisi e Romina Power si sono esibiti alla 70'esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di super ospiti, ma il cantante pugliese non ha mai nascosto di voler partecipare alla gara.

In realtà Amadeus aveva promosso i due artisti per partecipare alla kermesse, proprio perché aveva notato la qualità del brano "Raccogli l'attimo". Chi invece si è rifiutata di gareggiare, è stata l'artista-italo americana. Lo stesso Carrisi ha rivelato che lui avrebbe partecipato al Festival, ma Romina Power non ne ha voluto sapere. Attraverso un'intervista rilasciata a Storie Italiane, il Leone di Cellino San Marco ha ammesso però di avere accettato l'invito come super ospite.