Continua la programmazione giornaliera della soap Una vita, in onda su Canale 5 tutti i giorni, eccetto il sabato, alle 14:10. Le trame delle puntate trasmesse da domenica 9 a venerdì 14 febbraio saranno caratterizzate da momenti di gioia, piacevoli ritorni e attimi di grande preoccupazione per i personaggi. Le anticipazioni diffuse sul web rivelano che Lolita e Antonito si uniranno finalmente in matrimonio, torneranno in occasione del lieto evento due volti storici della soap, Telmo sarà preoccupato per la salute di Lucìa e, nel frattempo, si confiderà con frate Guillermo parlandogli dei sentimenti che prova verso la Alvarado e dei malvagi piani del priore.

Una Vita in onda dal 9 al 14 febbraio: il matrimonio di Lolita e Antonito

Nelle puntate della soap Una Vita in onda fino a venerdì 14 febbraio le anticipazioni sulle trame rivelano che Samuel, grazie all'aiuto di Celia, cercherà di riconquistare Lucìa e le chiederà nuovamente di sposarlo. Dopo aver riflettuto un po', e nonostante continui a pensare a Telmo, la ragazza accetterà e i due fidanzati annunceranno pubblicamente il futuro evento. Intanto tutto il quartiere sarà in festa per il matrimonio di Antonito e Lolita che, dopo una serie di contrattempi e ostacoli, diventeranno marito e moglie.

In occasione delle nozze torneranno ad Acacias 38 Victor e Maria Luisa.

Durante i festeggiamenti Telmo si accorgerà che Lucìa non è presente e andrà a cercarla. Il giovane parroco la troverà riversa in fondo alle scale priva di sensi. Qualcuno ha fatto in modo di far scivolare la giovane e Telmo sospetterà di Espineira. Dopo aver visto la reazione del giovane di fronte al piccolo incidente di Lucìa e aver letto sul suo viso paura e preoccupazione, Guillermo chiederà a Telmo delle spiegazioni e quest'ultimo gli riferirà i piani malvagi di Espineira.

Il frate allora deciderá di recarsi subito da quest'ultimo per affrontarlo faccia a faccia. Come si giustificherà l'alto prelato?

Telmo parla a Guillermo dei crimini di Samuel

Le trame delle puntate della soap Una Vita incentrate sulla coppia Telmo-Lucìa si complicheranno quando frate Guillermo andrà a parlare con il priore, facendogli delle accuse ben precise. Il prelato risponderà alle parole del frate rivelando alcuni dettagli sulla storia tra Telmo e Lucìa che lo lasceranno sbigottito.

Di ritorno ad Acacias, Guillermo chiederà ulteriori chiarimenti al suo giovane pupillo. Quest'ultimo gli racconterà cosa è realmente accaduto con la Alvarado e quali cattive azioni siano state commesse da Samuel come gli omicidi del cocchiere e dello zio Joaquín. Intanto Lucìa e l'Alday fisseranno la data delle nozze e la giovane si farà promettere dal futuro marito che dopo la cerimonia lasceranno per sempre Acacias. Telmo in seguito si precipiterà dall'amata per cercare di convincerla a non sposare l'Alday, ricordandole che l'uomo potrebbe anche essersi macchiato dell'omicidio dello zio. Il frate Guillermo capirà lo stato d'animo del suo protetto e gli suggerirà di ascoltare il cuore e seguire i suoi sentimenti, anche se questo significherà abbandonare la vita religiosa.

La discussione tra i due sarà ascoltata per caso da Ursula che fraintenderà le parole del frate. Cosa avrà capito la Dicenta?

Una notizia preoccupante per Susana e l'annuncio di Celia

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 fino al 14 febbraio svelano momenti di preoccupazione e importanti rivelazioni per gli abitanti di Acacias 38. Iñigo riferirà al pugile Tito che presto affronterà il suo primo combattimento. Nel frattempo Lolita e Antonito partiranno per la luna di miele, mentre Celia confiderà alle sue amiche di essere incinta e la notizia inizierà a circolare nel quartiere ancor prima che il marito Felipe ne venga a conoscenza.

Intanto Marcelina ammetterà di essere innamorata di Jacinto che si dice abbia una relazione con una donna del paese. Casilda perciò cercherà in tutti i modi di impedire che il pettegolezzo arrivi alle orecchie della povera innamorata. Nel frattempo ad Acacias si svolgerà il primo combattimento di Tito il quale vincerà l'incontro e si preparerà ad affrontarne un altro, questa volta contro un pugile francese. Iñigo organizzerà l'incontro, ma il pugile non si presenterà e il promotore sportivo si infurierà. Infine Susana riceverà dal figlio Simon un telegramma preoccupante. Cosa le avrà detto di così allarmante?