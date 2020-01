Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole riservano diverse novità interessanti per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, verrà dato parecchio spazio alla crisi matrimoniale tra Serena e Filippo. Quest'ultimo, interpretato dall'attore Michelangelo Tommaso, sarà desideroso di riabbracciare sua figlia Irene (Greta Putaturo) e sua moglie Serena (Miriam Candurro) di ritorno in aereo da Berlino. Sartori si recherà all'aeroporto per fare una sorpresa alla sua famiglia, ma una volta giunto sul posto ad attenderlo ci sarà una sorpresa.

In compagnia di Serena e sua figlia ci sarà Leonardo Arena, l'uomo che Filippo ha sempre odiato: per tale ragione sarà molto difficile per lui accettare che sua moglie l'abbia incontrato, seppur involontariamente e sarà parecchio geloso. Di seguito gli spoiler di Un posto al sole relativi a questa vicenda.

Un posto al sole: Serena e Filippo in crisi

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, Filippo sarà assai turbato e arrabbiato, poiché non riuscirà a credere che l'incontro tra Serena e Leonardo sia stato davvero casuale, come ha raccontato sua moglie.

Più tardi Serena reagirà parecchio male al comportamento troppo ossessivo del marito e sarà stanca di doversi giustificare in continuazione, per futili motivi. Inoltre il ritorno di Leonardo Arena sarà motivo di grande litigio tra i due coniugi e non farà altro che peggiorare la situazione, già parecchio negativa tra i due. In seguito Leonardo si renderà conto della crisi coniugale tra Serena e Filippo, così penserà di sfruttare la situazione a suo vantaggio e cercherà di immischiarsi sempre di più nella vita della donna.

Spoiler Un posto al sole: Filippo controlla Serena

Filippo sarà assai tormentato dal pensiero di sua moglie insieme a Leonardo, così impazzirà di gelosia. L'uomo, infatti, non riuscirà più a vedere la situazione con lucidità. Più tardi il giovane Sartori arriverà al punto di controllare sua moglie Serena e si apposterà fuori dal B&B per seguire tutti gli spostamenti della donna. Successivamente Filippo sorprenderà ancora una volta Serena in compagnia di Leonardo e sarà fuori di sé.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi di Un posto al sole è possibile guardare in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposita piattaforma RaiPlay.it. Oltre agli episodi della soap opera napoletana si possono trovare alcuni clip relativi agli spoiler e alle trame di Un posto al sole.