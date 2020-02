Gli spoiler della nota soap opera napoletana Un posto al sole riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, Alberto aiuterà Clara e la convincerà a non interrompere la gravidanza. Nel frattempo il rapporto tra Leonardo e Serena si rafforzerà ancor di più. In seguito Niko sarà desideroso di acquistare la macchina di Alberto e farà un accordo con l'uomo. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Un posto al sole.

Un posto al sole: Marina affronta Fabrizio

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 marzo, Alberto convincerà Clara a non abortire e a tornare a casa insieme a lui. Frattanto Nunzia non si fiderà ancora dell'uomo. Più tardi Marina sarà sicura che Fabrizio si stia sacrificando per lei, così deciderà di affrontarlo e gli chiederà di ammettere una volta per tutte la verità. Successivamente Raffaele e gli inquilini del Palazzo conosceranno il capocantiere Capasso, il quale si occuperà di ristrutturare le cantine per Patrizio e Vittorio.

Intanto Leonardo e Serena saranno sempre più vicini, mentre Filippo sarà notevolmente colpito da una nuova conoscenza, poi l'uomo avrà un imprevisto che lo sconvolgerà.

Niko vuole acquistare l'auto di Alberto

Nunzia continuerà a spingere Clara a non fidarsi di Alberto, secondo la donna molto presto l'uomo la deluderà nuovamente e a soffrire sarà Raffaele. Nel contempo Guido avrà delle difficoltà con una richiesta di due turisti e chiederà l'aiuto di Tiziano e Michele.

Più tardi Filippo avrà alcuni problemi con sua moglie, mentre Niko vorrà acquistare l'auto di Alberto e intraprenderà una trattativa con l'uomo. Successivamente Raffaele consiglierà a maestro Peppe di ignorare le richieste dell'avvocato Palladini e di pensare soltanto ai lavori di ristrutturazione delle cantine. Intanto Giovanna continuerà ad indagare su quanto accaduto a Sebastiano Rosato. Poi il capocantiere Peppe Capasso avrà alcuni problemi con i condomini del Palazzo.

Roberto premuroso con Marina

Serena riceverà una particolare email da parte di Filippo e si renderà conto a malincuore che le loro strade sono destinate a dividersi per sempre. Successivamente Marina sarà notevolmente sconvolta per Fabrizio e per la grave situazione giudiziaria. Frattanto Roberto resterà al fianco della donna e sarà assai premuroso con lei. In seguito Niko con la complicità di Franco, deciderà di tenere Alberto sulle spine, riguardo la decisione di comprare l'auto. Infine, presso il Palazzo la situazione si farà particolarmente complicata tra i condomini e mastro Peppe.