Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', Alberto riuscirà a convincere Clara a non abortire tuttavia Nunzia non si fiderà affatto dei buoni propositi dell'uomo e cercherà di tenere sua figlia lontana da lui, temendo che possa manipolarla. Nel frattempo a Palazzo Palladini, inizieranno i lavori di ristrutturazione della cantina che ospiterà Vittorio e Patrizio, ma ci saranno numerosi ostacoli da superare. In merito all'omicidio di Sebastiano, la posizione giudiziaria di Fabrizio si farà sempre più delicata, ma sia Marina che Giovanna non crederanno alla colpevolezza dell'uomo e cercheranno di andare a fondo in cerca della verità.

Infine Serena e Leonardo saranno sempre più vicini, ma la Cirillo inizierà a vacillare quando realizzerà che il suo matrimonio con Filippo sta crollando miseramente. Di seguito le anticipazioni approfondite di tutte le puntate di 'Un posto al sole', che andranno in onda nella settimana da lunedì 2 a venerdì 6 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 2 marzo: Alberto manipola Clara

Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', Marina (Nina Soldano) affronterà Fabrizio (Giorgio Borghetti) per spingerlo a rivelarle come stanno realmente le cose, convinta del fatto che l'uomo sia innocente e abbia mentito per coprirla.

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) manipolerà Clara (Imma Pirone) e la convincerà a rinunciare al suo proposito di interrompere la gravidanza, tuttavia qualcuno non sarà affatto convinto dell'improvvisa bontà dell'uomo e lo minaccerà per tenerlo a bada. A Palazzo Palladini arriverà il capocantiere che dovrà dirigere i lavori di ristrutturazione della cantina che ospiterà Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) ma, nonostante la simpatia e i buoni propositi dell'uomo, i lavori non risulteranno affatto agevoli e sorgeranno diversi problemi sin da subito.

Martedì 3 marzo: Nunzia aiuta la figlia

Nella seconda puntata settimanale di 'Un posto al sole', Nunzia (Nadia Carlomagno) cercherà di proteggere sua figlia Clara (Imma Pirone) da Alberto e proverà a farle capire che quest'ultimo la sta solo prendendo in giro. Nel frattempo l'uomo dimostrerà effettivamente di non essere cambiato, comportandosi in malo modo con il povero Raffaele (Patrizio Rispo). In seguito Guido (Germano Bellavia) avrà alcuni problemi ad interagire con due turisti, ma fortunatamente potrà contare sull'aiuto di Michele (Alberto Rossi) e Tiziano (Lucio Caizzi).

Sull'altro versante aumenterà l'intesa tra Serena e Leonardo, mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) rimarrà piacevolmente sorpreso dall'incontro con una persona, tuttavia la sua felicità sarà destinata a durare poco a causa di un evento che lo destabilizzerà.

Mercoledì 4 marzo:una nuova auto per Niko

In questo episodio di 'Un posto al sole', Raffaele cercherà di far comprendere a mastro Peppe che deve concentrarsi solo sui lavori di ristrutturazione delle cantine ignorando qualsiasi richiesta da parte di Alberto. Nel frattempo Niko (Luca Turco) avrà la brillante di idea di acquistare proprio l'auto dell'ex avvocato Palladini, ma i genitori del giovane Poggi e Susanna (Agnese Lorenzini) non saranno propriamente d'accordo.

La relazione tra Filippo e Serena sarà sempre più a rischio a causa della presenza perenne di Leonardo nella vita della Cirillo.

Giovedì 5 marzo: Serena disperata

Trapeleranno nuovi indizi riguardo la morte di Sebastiano Rosato e Giovanna (Clotilde Sabatino) indagherà a fondo per far emergere la verità. Nel frattempo continuerà una serrata trattativa tra Niko e Alberto per la vendita dell'auto, mentre Peppe Capasso inizierà a stufarsi dell'atteggiamento di alcuni condomini. Dopo aver ricevuto una mail da Filippo, Serena si renderà conto del fatto che la sua relazione con io marito potrebbe essere giunta al termine e verrà presa dallo sconforto.

Venerdì 6 marzo: Fabrizio nei guai

Nell'episodio di 'Un posto al sole' che chiuderà la settimana, Niko riuscirà a prendere il controllo della trattativa per l'auto grazie al supporto di Franco Boschi ( Peppe Zarbo). Sull'altro versante, la situazione giudiziaria di Fabrizio si farà sempre più delicata, tuttavia Marina non si rassegnerà e cercherà di scoprire la verità, mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) resterà sempre al fianco della donna. Mastro Peppe e i condomini di Palazzo Palladini saranno sempre più ai ferri corti e urgerà un accordo per procedere serenamente coi lavori.