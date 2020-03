Anche la televisione italiana si sta adeguando al difficile momento che sta vivendo il paese: per lasciare maggiore spazio all'informazione riguardante l'emergenza sanitaria attuale, Rai e Mediaset hanno infatti stravolto i propri palinsesti quotidiani sospendendo diversi programmi d'intrattenimento. Mediaset già da qualche giorno ha deciso di sospendere Verissimo, Le Iene e Domenica Live; la Rai invece, dopo aver sospeso La Corrida, I Soliti Ignoti, Detto Fatto e L'Eredita ha deciso di interrompere anche la programmazione de La Prova del Cuoco e di Vieni da Me.

Al loro posto verrà potenziata l'informazione con La vita in diretta e Storie Italiane.

Stravolti i palinsesti Rai: via La Prova del Cuoco e Vieni da me

L'emergenza da Covid-19 sta portando stravolgimenti nella vita di tutti gli italiani ed anche la televisione sta subendo cambiamenti non indifferenti: il direttore di Rai1 ha così deciso di sospendere diversi programmi di intrattenimento con lo scopo di aumentare e potenziare quelli di informazione.

Dopo la sospensione delle scorse settimane di programmi quali La Corrida, I soliti ignoti, Detto Fatto e L'eredità, da domani venerdì 13 marzo non andrà in onda nemmeno La Prova del Cuoco, che ha salutato oggi con un fiducioso "arrivederci" i suoi affezionati telespettatori; al suo posto andrà in onda Storie italiane, che si allunga occupando la fascia pre pranzo e terminando alle 13.20 circa.

Oltre a La Prova del Cuoco, da lunedì 16 marzo Rai1 sospenderà anche la programmazione pomeridiana di Vieni da Me, programma di intrattenimento condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio della Rai; al suo posto ci sarà La vita in diretta, sempre condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, la cui messa in onda verrà così anticipata alle ore 14.00. Dalle 15.40 fino alle 16.30 andrà invece in onda come di consueto la soap Il Paradiso delle Signore e al termine di essa riprenderà La vita in diretta, fino alle 18.40.

Coronavirus: I soliti ignoti e L'Eredità in replica

Se da un lato Rai1 ha deciso di sospendere diversi programmi di intrattenimento per lasciare maggiore spazio all'informazione come La Corrida, Vieni da me e La Prova del Cuoco, dall'altro lato altri programmi continueranno ad andare in onda con repliche registrate in precedenza. È questo il caso de I soliti ignoti, programma che andrà in onda regolarmente fino a sabato 14 marzo, dopodiché le puntate in onda saranno delle repliche.

L'eredità, condotta da Flavio Insinna, proseguirà fino a domenica 22 marzo, dal 23 invece verranno trasmesse delle repliche. Infine da domani, venerdì 13 marzo, verranno sospese le registrazioni di Buongiorno Benessere e dei programmi condotti da Gigi Marzullo. Per quanto riguarda Uno mattina in famiglia e Italia Si non potranno più essere effettuate prove, mentre nel caso di A ruota libera sarà necessario cambiare lo studio.