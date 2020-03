Oggi, giovedì 19 marzo 2020, è uscito un nuovo filmato che mostra gli atteggiamenti scorretti tenuti da Valentin all'interno della scuola di Amici 19. A renderlo noto, ci ha pensato Dagospia che ha accusato il ballerino di essersi comportato in maniera piuttosto violenta e aggressiva nei confronti degli altri colleghi, in particolare di Javier. Il video in questione, infatti, ritrae un Valentin piuttosto alterato che si rifiuta di ballare una coreografia perché "è troppo da gay" e poi rivolge parole piuttosto pesanti e offensive nei confronti del ballerino cubano.

Le dichiarazioni offensive di Valentin contro Javier ad Amici 19

Nel video diffuso da Dagospia, si vede Javier che mostra a Valentin la coreografia assegnata dai professori di danza di Amici 19. Il ballerino però ha avuto da ridire contestando i passi di danza: "Dobbiamo fare così? Ma io non sono omosessuale". Dopodiché, Javier ha replicato duramente dicendo che non serve essere gay per ballare questo stile, che il suo era un ragionamento stupido. Valentin ha poi ribattuto: "Ma tu sei stupido! Quando facevi quei movimenti sembravi un gay.

Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay". Il ballerino cubano non si è arreso e ha rimproverato Valentin dicendo che si comporta come un bambino piccolo. A quel punto, Valentin ha iniziato a offendere pesantemente il ragazzo: "Qual è il tuo problema? Al di là della danza sei un po' gay. Hai dei problemi mentali?". Poi, è intervenuta Talisa che ha rimproverato Valentin dicendo che è scorretto dire ad un'altra persona che ha dei problemi dal punto di vista mentale.

Però, il ballerino romeno non ha ascoltato la collega e ha replicato con una parola scurrile.

Amici 19, gli utenti di Twitter commentano il video di Valentin

A commentare il filmato che mostra i comportamenti scorretti di Valentin ad Amici 19, ci hanno pensato gli utenti di Twitter. Qualcuno si è detto piuttosto sconcertato da quanto visto nel video scrivendo: "Quando dicevo che Valentin non mi piaceva non mi sono sbagliata.

Il mio istinto prevale sempre e dopo questi video dico che neanche doveva arrivarci al serale uno così torniamo all'edizione 18 che è meglio". Poi, c'è anche chi si chiede per quale motivo, la redazione del programma non abbia preso provvedimenti nei confronti del ballerino fin da subito: "Far uscire questi video ora rende davvero poco credibile il programma. Certo, questo non toglie che in ogni video l'idea che mi faccio di Valentin è sempre peggiore. Ma perché non aver condannato prima questi comportamenti?".

Infine, qualcuno si è scagliato contro la conduttrice Maria De Filippi scrivendo che questi video vengono fatti girare per screditare il ballerino Valentin ma che in realtà è Maria De Filippi che sta facendo una brutta figura.

#Amici19 quando dicevo che valentin non mi piaceva non mi sono sbagliata il mio istinto prevale sempre e dopo questi video dico che neanche doveva arrivarci al serale uno così torniamo all'edizione 18 che è meglio — Lea_ Sakura. (@Lea_Sakura1) March 19, 2020

Far uscire questi video ora rende davvero poco poco poco credibile il programma. Certo, questo non toglie che in ogni video l'idea che mi faccio di Valentin è sempre peggiore. Ma perché non aver condannato prima questi comportamenti?#Amici19 — ILARIA 🌈 (@illllaria) March 19, 2020