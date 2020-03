La terza puntata di Amici è andata in onda venerdì 13 marzo ed è stata caratterizzata da polemiche e scontri verbali. Alla fine ad avere la peggio è stato il ballerino di latino americano, Valentin. Il danzatore, in realtà, non è stato eliminato a seguito di una sfida ma, pur arrivando allo scontro finale con il cantante Jacopo, ha riferito alla conduttrice Maria De Filippi la volontà di autoeliminarsi perché non ritiene giusta la modalità con la quale si svolgono le sfide. Jacopo quindi, passa direttamente alla quarta puntata ma Maria De Filippi gli chiede di cantare, comunque, una canzone.

Le polemiche: Celentano contro la commissione, Javier abbandona lo studio

Durante la terza puntata del serale di Amici 2020 la giuria esterna formata da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Christian De Sica (che sostituisce momentaneamente Loredana Bertè, rimasta a Milano a causa delle direttive del Governo) è stata duramente criticata dal ballerino Javier, aiutato dalla docente Alessandra Celentano (volto storico del programma). Il ballerino cubano Javier, avendo perso una sfida con il 'collega' Nicolai, chiede alla conduttrice Maria De Filippi di poter parlare e sbotta contro la giuria definendo il loro giudizio 'sbagliato'.

Dopo un breve botta e risposta il ragazzo lascia il microfono per terra ed esce dallo studio. La Celentano, però, rimarca la posizione del ballerino e insiste nel definire la giuria incompetente nel ballo, attaccando anche il maestro di ballo Luciano Cannito che, insieme al professor Vessicchio, compone un'altra giuria del programma (la cosiddetta VAR).

'Non puoi dire a Javier che ha ragione, non fai che fomentarlo' ha puntualizzato la De Filippi rivolgendosi alla Celentano.

Dopo circa 15 minuti il ballerino torna in studio, visibilmente alterato, per parlare con il direttore artistico, Giuliano Peparini. L'uomo lo convince a restare dicendogli anche che, a suo parere, lui ha ballato molto meglio di Nicolai e che meritava di vincere.

Javier decide, quindi, di rimanere e di conquistarsi, tramite le sfide, la maglia per la prossima puntata del serale (che, in effetti, arriva poco dopo).

Valentin abbandona il programma

Lo scontro sulla questione dell'incompetenza, però, si riaccende nell'ultima sfida della puntata, quella tra il cantante Jacopo ed il ballerino Valentin. Quest'ultimo, infatti, dichiara di fare la sfida ma di voler abbandonare il programma anche in caso di vittoria. La conduttrice, però, non accetta queste parole e lo invita a lasciare subito lo studio: 'Jacopo si merita la maglia più di te perchè ci tiene a stare qui, se vuoi andare quella è la porta!'.

Valentin, però, rincara la dose e spiega che tutti loro ballerini non riescono ad esprimersi al meglio a causa delle molte polemiche e dei giudizi non professionali dei giudici.

'Di come ti esprimi tu mi importa pochissimo' conclude la De Filippi. Il ballerino, quindi, dice di non voler litigare con nessuno e, salutando tutti, si avvia verso l'uscita: è lui l'eliminato della terza puntata.