Cosa c'è dietro alle sfuriata che Maria De Filippi ha avuto contro Valentin nell'ultima puntata di Amici? Stando a quello che sostiene Dagospia, il ballerino avrebbe avuto atteggiamenti spesso irrispettosi nei confronti dei collaboratori del cast. In un video inedito che sta impazzando in rete in queste ore, si vede il ragazzo criticare pesantemente sia la maestra Natalia Titova che Francesca Tocca, la professionista con la quale si dice abbia un flirt.

Valentin 'incastrato' da un video delle prove ad Amici

Maria De Filippi l'ha accennato durante l'ultima puntata di Amici: Valentin avrebbe avuto comportamenti di superiorità nei confronti della sua insegnante Natalia Titova. Questo, infatti, sarebbe uno dei motivi che hanno portato la conduttrice Mediaset a perdere le staffe in diretta con il ballerino che preannunciava il suo ritiro anticipato dalla gara.

"Correggi spesso la tua maestra, ti senti più bravo di lei? Ognuno deve stare al suo posto", ha detto la presentatrice al ragazzo qualche giorno fa prima di invitarlo con tono deciso a lasciare lo studio.

Ieri, 17 marzo, Dagospia ha reso pubblico un video nel quale si vede il giovane contestare con parole forti sia la professoressa di latino-americano che la professionista con la quale si è interfacciato nella scuola.

Il filmato inedito che sta facendo il giro della rete, mostra Valentin in sala prove che assume un atteggiamento poco rispettoso verso chi lo stava aiutando a mettere su delle esibizioni per le puntate serali.

Le parole di Valentin contro il cast di Amici fanno rumore

"Qui non abbiamo ballerini, non abbiamo la sala grande, non abbiamo un ca...", esordisce Valentin nello sfogo che Dagospia ha reso pubblico nella serata di ieri, 17 marzo.

Il giovane, dunque, si è lamentato spesso e con parole forti di come avvenivano le prove in vista delle puntate serali di Amici, quelle nelle quali è stato chiamato ad esibirsi sia nel suo stile latino che in altri creati dal direttore artistico Giuliano Peparini.

"Non abbiamo neanche una coreografia forte e potente", dice il danzatore rivolgendosi ad una stupita Natalia Titova. "Neanche questa canzone è giusta, ho bisogno di far tagliare ancora la musica perché questa fa cag...".

Valentin non ha risparmiato neppure Francesca Tocca, la professionista con la quale si vocifera abbia un flirt segreto da mesi: "Fai sempre questa faccia, con gli altri parliamo tranquilli". La ballerina risponde che c'è poco tempo, ma il latinista attacca: "Se sei così brava trovati due passi e provali. Sei capace? No, tu non sei capace a trovarti i passi perché questi li hanno messi loro".

Ancora gossip su Valentin e Francesca dopo l'addio ad Amici

Insomma, il video inedito che Dagospia ha pubblicato poche ore fa, darebbe ragione a Maria De Filippi: Valentin avrebbe avuto spesso e volentieri comportamenti di superiorità nei confronti dei professionisti con i quali ha lavorato nella scuola di Amici.

Le immagini che stanno impazzando in rete da ieri, però, non hanno fatto cambiare idea a quasi nessuno dei telespettatori che si era schierato dalla parte del ballerino dopo la sfuriata della conduttrice.

A tenere accesi i riflettori sul danzatore rumeno, inoltre, sono i continui Gossip sulla sua vita privata: non accennano a placarsi, infatti, le chiacchiere sul presunto flirt in corso tra Valentin e Francesca Tocca, la collaboratrice della Titova che pare abbia messo fine al suo matrimonio con Raimondo Todaro per vivere la nuova passione con l'allievo di Amici.

I due, da quando lui è stato eliminato, si scambiano cuoricini su Instagram e condividono sui loro profili video delle esibizioni che hanno fatto davanti alle telecamere.