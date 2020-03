Telmo Martinez e Lucia Alvarado saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, la TV Soap che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di seguaci sulle reti Mediaset. Gli spoiler iberici in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che l'ex sacerdote apprenderà che la sua ex fidanzata ha partorito un bambino di nome Mateo, tanto da sospettare che sia suo figlio, se Ursula Dicenta non cercasse di depistare le indagini.

Lucia torna ad Una Vita insieme a Eduardo

Le anticipazioni di Una Vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lucia Alvarado tornerà ad Acacias 38 insieme al dispotico Eduardo Torralba in seguito ad un salto temporale di dieci anni.

La donna, infatti, accantonerà il suo sogno d'amore per Telmo Martinez per diventare madre del piccolo Mateo. In seguito, la cugina di Celia assumerà Ursula come istitutrice del loro bambino.

Nel frattempo, l'ex sacerdote deciderà di tornare nel vecchio quartiere, grazie alla confessione in punto di morte di Frate Bartolomè. Quest'ultimo, infatti, svelerà di essere un complice del Priore Espineira per incastrarlo sul furto dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Una volta tornato, l'uomo si metterà subito in contatto con la sua ex fidanzata, sebbene quest'ultima mantenga le distanze per via del matrimonio con un uomo molto cattivo.

Qui, Telmo rimprovererà la Dicenta di non aver consegnato a Lucia tutte le lettere, che le aveva scritto in tutti questi anni e di non avergli detto della nascita di Mateo.

Una Vita: Telmo si avvicina a Mateo

Nelle puntate di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, Ursula dimostrerà di non ascoltare le suppliche dell'ex sacerdote, tanto da convincerlo ad abbandonare una volta per tutte Acacias 38.

Peccato, che Telmo non si arrendi davanti a niente, fino all'arrivo di un colpo di scena, che movimenterà di parecchio la trama. Martinez, infatti, instaurerà un profondo legame di amicizia con Mateo.

Un rapporto, che manderà su tutte le furie Eduardo. Inoltre, l'uomo scoprirà che il bambino era nato nove anni dopo la sua partenza dal quartiere. All'inizio, l'ex fidanzato di Lucia dimostrerà di non dare peso alla scoperta sorprendente, se poi non cominciasse a sospettare che il bambino sia in realtà suo figlio, visto che aveva fatto l'amore con lei nove mesi prima della sua nascita.

Ursula scopre che Martinez è il padre di Mateo

Successivamente, Martinez deciderà di vederci più chiaro, tanto da precipitarsi presso l'abitazione dell'Alvarado. Qui, l'uomo affronterà di petto quest'ultima, tanto da chiederle chi è il padre di Mateo. In questo frangente, la cugina di Celia confesserà che il bambino è il figlio di Eduardo. Anche Ursula cercherà di avvalorare la tesi della sua padrona, tanto da sottolineare che il maschietto era nato di sette mesi.

Poco dopo, Lucia ammetterà che Mateo è davvero il figlio di Telmo durante una chiacchierata con la Dicenta. Infine, ribadirà che Eduardo sapeva tutto dall'inizio, tanto da essergli riconoscete per tutta la sua esistenza.

L'ex sacerdote scoprirà la verità? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata di Una Vita è prevista per domani 20 marzo su Canale 5.