Mentre il serale di Amici 19 è ancora in corso (venerdì 13 marzo andrà in onda la terza puntata in diretta), i quattro cantanti del cast stanno per esordire nel mondo discografico con il loro primo album. Jacopo, Gaia, Giulia e Nyv hanno firmato un contratto con diverse etichette (note oppure indipendenti) e dal 20 marzo potranno condividere con i loro fan questa gioia: i dischi dei ragazzi del talent-show, però, saranno acquistabili nei negozi soltanto dal 27 marzo.

I ragazzi di Amici 19 presentano i loro primi album

Il serale di Amici 19 è giunto quasi al giro di boa: venerdì 13 marzo andrà in onda la terza delle sei puntate previste prima dell'assegnazione del titolo di vincitore di questa edizione. Mentre la gara è ancora in corso, quattro allievi della scuola stanno per realizzare un sogno: il 20 marzo prossimo, infatti, tutti i cantanti del talent-show pubblicheranno il loro primo disco.

Nelle scorse ore, i profili social ufficiali della trasmissione hanno informato i fan che Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv debutteranno nel mondo della musica prima in digitale (il 20 marzo) e poi anche in tutti i negozi dal 27 marzo.

Tra una decina di giorni, dunque, le voci più belle di quest'anna fortunata di Amici faranno compagnia ai loro sostenitori sia con brani inediti che con canzoni che hanno già avuto la possibilità di interpretare negli studi Tv.

Gaia e Nyv: da Amici 19 alla prima fatica discografica

Un'allieva di Amici 19 che è candidata alla vittoria finale, è sicuramente Gaia Gozzi: la ragazza, dopo un'esperienza non fortunata a X Factor qualche anno fa, ha deciso di dare alla sua musica un'altra possibilità partecipando al talent-show di Canale 5.

Le prime due puntate del serale sono andate molto bene per la giovane (fatta eccezione per qualche aspra critica da parte di Loredana Bertè), che ora si prepara a debuttare nel mondo discografico con l'ep "Genesi".

Gaia esordirà con un album prodotto da "Sony Music Italy", che contiene le seguenti tracce: Chega, Densa, What I say, Mi ricordo un po' di me, Coco Chanel, Fucsia, Stanza 309.

Un'altra cantautrice che il 20 marzo farà un bel regalo ai suoi fan, è Nyv.

Il talento di Amici sta per pubblicare il disco "Low profile" per l'etichetta Sugar, contenente questi 10 inediti: Per favore, Blues d'Alcool, Noia, A malapena, Banlieu, Padre, Tre sillabe, Personne, Sincero, Io ti penso.

Jacopo e Giulia: esordio nella musica dopo Amici 19

Anche Giulia Molino è pronta a debuttare nel mondo della musica italiana con un disco che non ha ancora un titolo ufficiale (su Witty Tv si dice che è ancora in via di definizione e che sarò prodotto dall'etichetta indipendente Isola degli Artisti). La cantante napoletana proporrà ai suoi fan otto nuovi brani: Domeniche di maggio, Nietzsche, Va tutto bene, Amore a lieto fine, Solo questo mi è rimasto, Quando non trovo un perché, Briciole, Happy Days.

L'ultimo allievo della diciannovesima edizione di Amici che sta per esordire sul mercato discografico, è Jacopo Ottonello. Il giovane è molto amato dalle ragazze e dal 20 marzo (negli store digitali, mentre dal 27 in tutti i negozi) sarà disponibile il suo primo ep "Colori" prodotto dall'etichetta indipendente Kazal, che contiene queste sette canzoni: Cuore di mare, Luci e cenere, Blue Monday, Sabato sera, E invece, Se parlo di te, Disinnescare.

I quattro cantanti appena citati sono ancora in gara al serale assieme ai ballerini classici Nicolai e Javier e al latinista Valentin: già venerdì prossimo, 13 marzo, uno di questi talenti sarà eliminato e dovrà rinunciare al sogno di vincere quest'edizione del programma condotto da Maria De Filippi.