Andrea Montovoli, uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che ha scelto di concludere la sua esperienza televisiva di propria volontà pur essendo molto amato dal pubblico, è ancora al centro del gossip. L’ex gieffino, che diverse volte ha fatto sapere di non aver approvato l’ingresso di Serena Enardu nella casa più famosa d’Italia, nelle ultime ore ha replicato ad una critica della diretta interessata. In particolare l’attore bolognese, tramite il gioco ‘Obbligo o verità’, oltre a dichiarare di essere diventato una persona migliore grazie agli errori commessi in passato, ha commentato un video dell’influencer sarda abbastanza polemico nei suoi confronti.

Dopo aver smentito il fatto di avercela avuta con l’ex tronista di Uomini e Donne per il diverbio generato da una nomination, il 34enne ha tagliato corto ironicamente.

Andrea conferma che Antonella Elia è insopportabile

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 4 su sua richiesta, in seguito ad un momento di forte sconforto, ed essere stato intervistato a Verissimo, l’ex gieffino Andrea Montovoli è tornato ad esprimere il proprio parere su alcuni ex concorrenti. L’attore bolognese si è raccontato a ‘Obblico o verità’, il format digitale dedicato agli esclusi del Reality Show condotto da Signorini, e come al solito ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.

Il bel 34enne, che nella casa di Cinecittà ha legato molto con Patrick, per iniziare ha fatto sapere di aver sognato spesso dei momenti passati della sua vita, anche quello in cui si trovava in carcere anni fa. Dopo aver dichiarato di essere una persona felice, Andrea si è soffermato a parlare nuovamente di Antonella Elia. A chi ha chiesto al Montovoli come mai molti concorrenti non sopportano l’ex valletta di Mike Bongiorno, ha replicato alla seguente maniera: “Lo hanno visto tanti che era insopportabile.

Almeno non ero l’unico”.

Il Montovoli replica a Serena Enardu attraverso il gioco ‘Obbligo o verità’

Per finire l’ex gieffino ha lanciato anche una frecciatina a Serena Enardu che, nelle scorse settimane, trovò assurdo che lui l’avesse nominata perché si era rifiutata di fare la pizza con lui. Andrea, all’influencer sarda che gli disse di non volare troppo alto, ha replicato pronunciando queste seguenti parole: “Ti avevo invitato a fare la pizza come avevo invitato tutti.

E vai tranquilla che massaggio il pane, non voglio massaggiare te. Anzi buone nozze, ragazzi, e con questo chiudo”. A questo punto per sapere se le affermazioni del Montovoli scateneranno qualche reazione di Pago Settembre e della fidanzata, magari nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, non resta che attendere.