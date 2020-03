La terza puntata del serale di Amici 19, in onda ieri sera 13 marzo su Canale 5, è stata a dir poco ricca di colpi di scena e di accesissime liti in studio. Non soltanto quella della conduttrice con la professoressa Alessandra Celentano ma anche le tensioni che sono nate a fine puntata tra la De Filippi e il ballerino Valentin, eliminato da questo terzo appuntamento del serale.

Valentin fuori dal serale di Amici 19: eliminato nella terza puntata

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della puntata di Amici trasmessa ieri sera su Canale 5 rivela che tutto è accaduto nel corso dell'ultimo blocco della trasmissione, prima che Valentina sfidasse Jacopo in quella che era l'ultima sfida per decretare il nome della persona che sarebbe stata poi eliminata.

Dopo aver perso la sfida contro Gaia, Valentin ha sbottato duramente lasciando intendere di voler abbandonare definitivamente la gara e di voler quindi andare via dalla trasmissione di Canale 5.

Il motivo? Il ballerino al cospetto della padrona di casa di Amici ha dichiarato che normalmente in tutte le gare bisogna focalizzarsi sulla competizione ma nel suo talent show questo non stava accadendo, dato che veniva data importanza ad altre cose. Per tale motivo Valentin non riusciva ad essere concentrato.

'Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado', ha chiosato il ballerino suscitando la reazione negativa della conduttrice. La De Filippi, infatti, ha sbottato dicendo che questo programma va in onda da oltre vent'anni con la stessa formula e per tale motivo l'ha invitato ad andare via senza neppure affrontare l'ultima sfida.

La De Filippi litiga con la Celentano, ascolti positivi per Amici 19

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della serata c'è stato anche un momento di tensione tra la De Filippi e la professoressa Alessandra Celentano. Tra le due è nata una vera e propria lite in studio, al termine della quale la conduttrice del programma ha dichiarato: 'Se non ti volessi bene, ti avrei già cacciata calci nel sedere'.

Insomma un clima tutt'altro che sereno in questa edizione di Amici.

Intanto dal punto di vista degli ascolti, il terzo appuntamento con Amici 19 è stato il più seguito di questa stagione. Il talent show ha toccato quasi la soglia dei quattro milioni e mezzo di spettatori arrivando ad uno share del 18.50% con picchi di oltre cinque milioni di spettatori durante la messa in onda. E così la De Filippi si è assicurata la leadership degli ascolti sul pubblico attivo, battendo la riproposizione della puntata di Ulisse con Alberto Angela, dedicata alla Principessa Sissi che si è fermata ad una media di tre milioni e mezzo di spettatori con uno share del 12.50%.