Le anticipazioni della nota soap opera Una vita riguardano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, Felipe Álvarez-Hermoso sarà ormai fuori pericolo di vita, dopo aver salvato la vita a Ramon che voleva suicidarsi. In seguito Ramon sarà parecchio in ansia per le condizioni del suo caro amico e si sentirà parte in causa, così farà di tutto per starle vicino. Successivamente Telmo e Lucia organizzeranno la loro festa di fidanzamento, nella quale inviteranno molti abitanti di Acacias, ma saranno interrotti da Samuel Alday.

Di seguito i dettagli degli spoiler di Una Vita.

Una Vita: Felipe angosciato per Celia

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 16 al 20 marzo, Felipe sarà ormai fuori pericolo, dopo aver salvato Ramon che voleva togliersi la vita, ma l'uomo sarà notevolmente angosciato a causa di Celia. Quest'ultima, infatti, continuerà a trascurare Felipe per stare a Milagros. Frattanto Ramon sarà assai disperato per aver causato l'incidente dell'Álvarez-Hermoso e vorrà farsi perdonare quanto prima.

Spoiler Una Vita: Ramon preoccupato per Felipe

Ramon si sentirà notevolmente in colpa per quanto accaduto all'amico Felipe e cercherà in ogni modo di alleviare le sue sofferenze. Intanto Celia sarà occupata con alcune faccende e non aiuterà in nessun modo suo marito Felipe. Nel frattempo Samuel sarà deciso a portare avanti la sua vendetta contro Telmo e Lucia, poiché non riuscirà a sopportare l'idea di vederli felici insieme.

Pertanto l'Alday si recherà da Espineira per avere un alleato al suo fianco. Il vescovo, però, deciderà di non immischiarsi nella vita privata di Samuel, almeno fino a quando l'uomo non avrà in mente un piano ben preciso. Successivamente Lucia e Telmo decideranno di ufficializzare la loro relazione con i parenti e gli amici cari, ma i festeggiamenti verranno improvvisamente interrotti dall'Alday. Samuel, infatti, non riuscirà facilmente ad accettare che l'ex parroco abbia preso il suo posto, specialmente dopo esser stato lasciato davanti all'altare.

Così l'Alday farà una terribile scenata, nella quale insulterà Lucia e Telmo davanti a tutti i partecipanti dell'evento.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Intanto che vadano in onda i futuri episodi di Una Vita è possibile guardare in streaming online alcune delle puntate già trasmesse, grazie al sito dedicato MediasetPlay.it. Bisogna registrarsi senza impegno sull'apposita piattaforma, dove si possono trovare anche alcuni 'extra' dedicati alle anticipazioni e ai personaggi della telenovela spagnola.