Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, Eva, interpretata da Uta Kargel, scoprirà che Robert è il padre del bambino che sta aspettando. Per tale ragione la coppia sarà assai gioiosa. Frattanto Denise e Joshua decideranno di lasciare la Germania per vivere definitivamente a Parigi. In seguito Annabelle deciderà di portare a termine il suo diabolico piano contro Denise.

Di seguito i dettagli degli spoiler di Tempesta d'amore.

Joshua e Denise vogliono lasciare il Fürstenhof

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 16 al 20 marzo, Eva riceverà i risultati delle analisi di paternità e scoprirà con grande gioia che il padre del bambino che porta in grembo non è Christoph, bensì Robert. Quest'ultimo dopo aver appreso la notizia sarà notevolmente felice. Nel frattempo Joshua e Denise saranno desiderosi di iniziare una nuova vita insieme, ma lontano dal Fürstenhof, così decideranno di trasferirsi a Parigi.

La coppia sarà ignara delle cattive intenzioni di Annabelle, quest'ultima penserà di portare a termine il suo folle piano nei confronti della sorella Denise.

Tempesta d'amore: Annabelle vuole uccidere Denise

Annabelle si recherà a casa di Denise con lo scopo di ucciderla. Prima di agire nei confronti della sorella, Annabelle la costringerà a scrivere una lettera di addio per Joshua e per i suoi familiari.

Poi la donna condurrà Denise verso il lago, poiché avrà l'intenzione di annegarla e simulare un suicidio. Subito dopo Joshua avrà un brutto presentimento e andrà immediatamente a cercare la fidanzata. Intanto Annabelle andrà fino in fondo e cercherà di annegare Denise nel lago. Joshua arriverà all'improvviso nel luogo dove si trovano le due sorelle e si renderà conto che Denise sta per morire annegata, così l'uomo si tufferà nelle acque del lago e riuscirà a salvare la sua amata.

Nel frattempo Annabelle fuggirà e si rintanerà presso una baita. Infine Christoph riuscirà a convincere la donna ad arrendersi e a consegnarsi spontaneamente alla polizia.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vengano trasmesse le future puntate di Tempesta d'amore è possibile rivedere alcuni degli episodi, già andati in onda in tv, attraverso il sito apposito MediasetPlay.it. La piattaforma dedicata è gratuita, oltre alle puntate della serie tedesca si possono trovare altri contenuti interessanti, come i video-clip relativi ai personaggi e agli spoiler di Tempesta d'amore.