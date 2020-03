Le sue performance stanno mandando in visibilio i fan di Amici. Il ballerino Valentin Alexandru Dimitru è senz’altro uno dei protagonisti più ‘chiacchierati’ della diciannovesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Oltre a farsi notare per il suo talento, il ventunenne di Bucarest è finito al centro del gossip per le sue esibizioni sensuali con Francesca Tocca. Nelle scorse settimane l’allievo ha spiazzato tutti con un bacio decisamente audace nel corso di una prova. Da qui i rumors su un possibile feeling tra l’esuberante Valentin e la ballerina professionista.

Indiscrezione che è stata rilanciata anche nell’ultimo numero del settimanale Chi che ha riferito di una possibile crisi tra la trentenne siciliana e Raimondo Todaro, il marito e volto noto di Ballando con le stelle oltre che ex concorrente di Tale e quale show. Anche nel corso della puntata di ieri sera, 6 marzo, il rumeno e la Tocca sono stati protagonisti di una coreografia mozzafiato sulle note di Sexbomb.

I rumors su Francesca Tocca e Valentin infiammano il web

Negli ultimi giorni la voce è circolata con insistenza ed è stata rilanciata, in particolare, dal settimanale Chi riguardo possibili tensioni di coppia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca a causa di Valentin Alexandru Dimitru.

In queste ultime settimane l’allievo di Amici si è esibito con sempre maggiore coinvolgimento con la ballerina professionista. Performance che hanno acceso la fantasia dei fan del programma televisivo ma che, nel contempo, avrebbero infastidito e non poco il marito della trentenne di origini catanesi. Al momento i diretti interessati non si sono pronunciati sull’indiscrezione rilanciata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Todaro e la ballerina di Amici sono convolati a nozze nel 2014 dopo essere diventati genitori di Jasmine.

Raimondo non avrebbe gradito le ultime esibizioni di Francesca con Valentin

Le audaci evoluzioni al ballo del ventunenne Valentin avrebbero minato il rapporto tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Quest’ultima, tra l’altro, ha condiviso sul profilo Instagram, e soprattutto nelle stories, numerosi scatti che la ritraggono con il ventunenne rumeno, mentre l’ultimo scatto con il ballerino professionista di Ballando con le stelle risale ad alcuni mesi fa.

Piccoli segnali che hanno finito con infiammare ulteriormente i social ed, in particolare, i fan di Amici che seguono con sempre maggiore attenzione le performance artistiche di coppia con protagonisti l’allievo del talent di Maria De Filippi e la trentenne.

Valentin ha incassato anche gli elogi di Vanessa Incontrada, giudice del programma di Canale 5, che ha riferito di averlo trovato più caliente del cubano Javier. A tal riguardo la conduttrice televisiva spagnola ha chiesto che i due ballerini si confrontassero, nel corso della puntata di ieri sera, in una prova comparata sulle note di ‘Sexbomb’.

Al termine dell’applaudita esibizione il ventunenne di Bucarest ha conquistato l’accesso alla terza puntata del serale di Amici 19.