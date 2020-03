Dopo una scoppiettante puntata 10x12, andata in onda domenica 15 marzo (lunedì 16 in Italia), cresce l'attesa per il nuovo episodio della fortunata Serie TV 'The Walking Dead'. Domenica 22 marzo Amc trasmetterà l'episodio 10x13, dal titolo 'What We Become', che in Italia verrà invece trasmesso in prima tv su Fox lunedì 23 marzo alle 21:00.

The Walking Dead 10: Earl è stato morso da un vagante

Come anticipato in precedenza, l'episodio numero 12 della decima stagione di 'The Walking Dead' ha regalato diversi colpi di scena.

L'attacco dei Sussurratori ad Hilltop ha costretto gli abitanti della comunità ad abbandonare la città, ormai distrutta dalle fiamme. I superstiti si sono frammentati in diversi gruppi, con l'intenzione di radunarsi in un punto prestabilito dopo la fuga da Hillltop. I bambini sono affidati ad Earl, il quale però è stato morso da un vagante. L'uomo, conscio di avere ormai poco tempo da vivere, cerca di uccidersi per evitare la trasformazione. Judith è quindi costretta ad ucciderlo, prima che Daryl, Ezekiel e Jerry si ricongiungano con lei e gli altri bambini.

Anche Mary\Gamma trova la morte durante la fuga. Ad ucciderla è Beta, che la sorprende dopo che questa mette fuori gioco alcuni zombie. La donna, appena ricongiuntasi con il nipote, viene sopraffatta dal mastodontico nemico. A regalare il momento più scioccante della puntata è però quello che ha per protagonisti Negan ed Alpha. L'uomo, dopo aver catturato Lydia, avvisa Alpha e la conduce verso il luogo dove la tiene rinchiusa.

Mentre vediamo la ragazza dibattersi per liberarsi, Alpha si introduce nella casa abbandonata dove dovrebbe ritrovare la figlia. Proprio qui viene rivelato il doppio gioco di Negan: quando Alpha apre la porta non trova nessuno, ed è li che Negan la colpisce a morte tagliandole la gola. Nei secondi finali l'uomo porta la testa di Alpha a Carol, rivelando come i due siano in combutta da tempo.

The Walking Dead 10x13: l'addio di Michonne

L'episodio 10x13 di "The Walking Dead, dal titolo 'What We Become', mette al centro della narrazione Michonne. Avevamo visto il personaggio interpretato da Danai Gurira in occasione del mid-season finale, in cui la donna ha lasciato Oceanside insieme ad un uomo di nome Virgil. I due sono partiti in barca alla volta di un'isola, in cui secondo l'uomo sono disponibili numerose armi. Il racconto riparte esattamente da questo punto, con Michonne che si offre di aiutare l'uomo a salvare la sua famiglia in cambio delle armi.

Qui però la donna scopre che l'isola era stata assalita poco tempo prima da alcuni forestieri e che i familiari di Virgil sono ormai morti.

Michonne si troverà quindi in pericolo nuovamente e la sua missione potrebbe rivelarsi fatali. Questo infatti è l'ultimo episodio in cui apparirà il personaggio. Non è chiaro se Michonne andrà incontro ad un triste destino o abbandonerà i suoi amici solo temporaneamente. La situazione sarà inevitabilmente chiarita dopo la messa in onda di "What We Become".