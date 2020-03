Ad Amici continua a tenere banco la polemica che ha coinvolto Maria De Filippi e Valentin Alexandru. L’ex allievo della scuola talent più famosa d’Italia, dopo essere stato protagonista di un battibecco con la conduttrice ha rotto il silenzio su quanto accaduto. Il giovane ha capito di avere avuto un atteggiamento sbagliato, ma al contempo stesso è stato felice di essere arrivato al cuore della gente.

Dopo una puntata surreale per via dell'emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia, lo show è cominciato ma non sono mancati scontri tra allievi e giuria.

Tra i vari battibecchi avvenuti, come ciliegina sulla torta è arrivato lo scambio di opinioni tra la conduttrice e il ballerino di latino-americano.

La lite tra Maria De Filippi e il ballerino

Valentin Alexandru dopo essere uscito sconfitto dalla sfida con Gaia Gozzi è finito al ballottaggio con Jacopo Ottonello. Il ballerino prima di sottoporsi all'esame, senza troppi giri di parole ha dichiarato di essersi deconcentrato per via di quanto accaduto in precedenza: "Anche se dovessi vincere contro Jacopo, io me ne vado".

A quel punto Maria De Filippi è letteralmente sbottata contro l'allievo: "Questo programma è così da vent'anni".

La conduttrice del talent show ha bacchettato l'allievo per i comportamenti tenuti durante la settimana, non solo nel serale. La De Filippi ha fatto presente che la produzione è venuta incontro a Valentin in tutti i modi, mettendogli anche una maestra esperta nella sua disciplina.

Le prime dichiarazioni dell'ex allievo di Amici

A distanza di giorni dall'auto-eliminazione da Amici, Valentin Alexandru è tornato sull'accaduto. Attraverso il suo profilo Instagram, il ballerino pare che abbia compreso il suo atteggiamento sbagliato nei confronti del programma: "Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare". L'ex allievo del talent show di Canale 5 ha affermato di essere arrivato alla fine del percorso con la schiena dritta: "Ho imparato una lezione di vita".

Infine, il giovane ha voluto spendere delle parole d'affetto, nei confronti di tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo cammino: "Ho conquistato il premio più grande: il cuore della gente".

Giuliano Peparini interviene sui social

Giuliano Peparini è intervenuto su quanto accaduto durante la terza puntata del Serale di Amici. Il direttore artistico del programma senza entrare nel merito della polemica nata tra la giuria ed i ragazzi, ha detto la sua. Secondo Peparini è inammissibile un comportamento simile da parte degli allievi, poiché dietro alla diretta del talent c'è una squadra di persone che lavora molte ore al giorno per la riuscita della messa in onda.

Giuliano Peparini ha invitato tutti i concorrenti di Amici a portare rispetto verso chi svolge il proprio mestiere. Infine, sempre rivolgendosi ai ragazzi, li ha incoraggiati a cogliere le opportunità fornite dal programma.