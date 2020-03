Le polemiche innescate durante la terza puntata del Serale di Amici hanno lasciato un vero e proprio strascico. Terminata la diretta dello scorso venerdì 13 marzo, i ragazzi hanno utilizzato delle parole poco carine nei confronti della giuria e dei professori. Ad andarci più pesante è stato Javier Rojas che ha definito Rudy Zerbi un pagliaccio. Per questo motivo il professore di canto è entrato nella casetta ed ha fatto una ramanzina agli Allievi.

Lo sfogo di Rudy Zerbi

Lunedì 16 marzo, Rudy Zerbi ha raggiunto gli Allievi di Amici nella casetta e gli ha dato una strigliata.

Senza troppi peli sulla lingua, il professore di canto ha ripreso Javier: “Non hai nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia, dopo che mi hai chiamato pagliaccio?”

Zerbi ha precisato che deve finire la storia che quando uno è deluso dice le peggio cose, salvo poi fare retromarcia e scusarsi. Parlando con il ballerino, Rudy Zerbi ha riferito che Javier si è calmato solamente quando si è seduto sulla sedia verde: “Se vi danno ragione, allora sì, siete contenti”.

Lo storico professore della scuola talent più famosa d’Italia ha chiamato in causa anche Nyv, poiché la cantante ha cercato di giustificare il comportamento del Rojas.

Zerbi ha cercato di far capire agli Allievi che ad oggi sono privilegiati, poiché hanno la possibilità di essere seguiti da dei professionisti. Dunque, questi atteggiamenti non possono essere ammessi da parte dei ragazzi: “Se vi stressa sentirvi dire che qualcuno è più bravo di voi, ragazzi cambiate immediatamente mestiere”.

Il prof di canto lancia la bomba su Valentin Alexandru

Una volta ripresi gli Allievi, Rudy Zerbi ha rivelato un retroscena inedito sull’auto-eliminazione di Valentin Alexandru.

Gaia Gozzi ha ammesso di essere arrabbiata con sé stessa per essere restata in silenzio quando il suo “rivale” ha criticato il programma. La cantante ha mostrato la sua gratitudine al talent show, poiché se non fosse per Amici il suo singolo non sarebbe mai stato in cima alla classifica di iTunes.

Il professore di canto ha rivelato che Valentin, dopo aver fatto la morale su Jacopo Ottonello, quando è uscito dal programma ha chiesto dei soldi alla produzione.

Nello specifico, il ballerino di latino americano avrebbe richiesto il premio che il programma mette in palio ai ragazzi eliminati.

Infine, a gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Nicolai Gorodiskii. Nonostante Javier abbia rivolto le sue scuse a Rudy Zerbi, il ballerino ucraino ha affermato: “Chiede scusa perché è messo in questo situazione.” Nicolai avrebbe confessato di aver sentito dei giudizi pesanti sul professore di canto da parte del ballerino cubano.

Nel frattempo, Nicolai ha chiesto alla produzione di essere trasferito in un’altra casetta per essere allontanato dai suoi compagni.