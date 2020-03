Giungono le nuove anticipazioni settimanali de Il Segreto, la soap opera ambientata ai primi del Novecento in un paesino della Spagna. In quest'articolo ci occuperemo delle puntate che verranno trasmesse dal 16 al 21 marzo su Canale 5 alle 16:35 circa (salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultima ora).

Gli spoiler si soffermano soprattutto sul matrimonio di Lola e Prudencio e sull'assassinio di Meliton che perderà la vita nel bosco. Inoltre, Garcia Morales rivelerà di essere lo zio della compianta Maria Elena, mentre i piccoli Esperanza e Beltran spariranno misteriosamente dal collegio.

Il Segreto, spoiler al 21 marzo: Prudencio e Lola diventano marito e moglie

Le anticipazioni de Il Segreto riportano che Carmelo, Meliton, Mauricio e Severo utilizzeranno le mappe di Conrado per individuare una sorgente incontaminata che gli permetta di recuperare dell'acqua pulita per i cittadini di Puente Viejo. Quando arriveranno nei pressi del punto segnato, però, non potranno andare avanti perché qualcuno comincerà a sparare verso di loro, costringendoli alla fuga.

A Puento Viejo, Lola e Prudencio convoleranno a nozze in un clima di tensione e preoccupazione generale.

Rientrato in paese, Meliton deciderà di lasciare il banchetto di nozze per avventurarsi da solo nel bosco alla ricerca della sorgente d'acqua. In questa circostanza, però, un uomo misterioso gli si parerà davanti e gli sparerà con un fucile, togliendogli la vita.

Garcia Morales rivela di essere lo zio di Maria Elena

Dopo aver appreso del delitto di Meliton, Carmelo raggiungerà Garcia Morales per interrogarlo.

Il sottosegretario, pressato dalle domande dell'uomo, confesserà di essere lo zio di Maria Elena Casato de Brey, la giovane morta subito dopo le nozze con Fernando Mesia.

Prudencio non avrà nemmeno il tempo di godersi i fiori d'arancio con Lola, che si vedrà costretto ad affrontare lo strozzino Pablo Armero. Questi gli ordinerà di andare a riscuotere un prestito di Dionisio ad Arsenio.

Carmelo, Severo e Raimundo capiranno che Garcia Morales già conosceva Fernando prima di arrivare a Puente Viejo.

Nel frattempo, cominceranno a sospettare che Mesia possa essere ancora vivo. La loro intuizione verrà confermata quando all'improvviso si apprenderà della misteriosa scomparsa di Esperanza e Beltran dal collegio. Da qui si scoprirà che è stato proprio Fernando a rapire i figli di Maria.