Alcuni famosi protagonisti del presente, e del passato, di Amici di Maria De Filippi, sono finiti al centro del Gossip per le loro vicissitudini sentimentali. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 4 marzo, informa che la ballerina professionista del talent Francesca Tocca sarebbe in crisi con il marito Raimondo Todaro, a causa del feeling che si sarebbe instaurato tra lei e l'allievo Valentin. L'ex professionista Gabriele Esposito, invece, è stato paparazzato a Milano in atteggiamenti affettuosi col cantante Mahmood.

Gossip ad Amici 19: la ballerina Francesca sarebbe vicina a un allievo

Cosa sta succedendo dietro le quinte del serale di Amici 19? Stando alle indiscrezioni che ha riportato la rivista "Chi", nel numero di oggi 4 marzo, una professionista del cast avrebbe perso la testa per un allievo di questa edizione. Il settimanale di gossip, infatti, informa che la ballerina Francesca Tocca starebbe vivendo un periodo di profonda crisi con il marito Raimondo Todaro, anche a causa del feeling che si sarebbe instaurato tra lei e un giovane allievo all'interno della scuola più famosa d'Italia.

"Scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro, lei ballerina di Amici, lui di Ballando con le Stelle. I due stanno insieme da 13 anni", si legge sulle pagine del giornale scandalistico. A causare questo strappo in una delle coppie più amate e longeve della Tv, secondo Chi, sarebbe anche l'attrazione che potrebbe essere nata tra la donna e uno dei talenti del programma per il quale lavora: "Al centro della crisi potrebbe esserci Valentin Alexandru Dumitru, sempre del programma di Maria De Filippi, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca".

Nessuno dei protagonisti di questa storia ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, fatto sta che Francesca e il marito non appaiono più insieme sui social network dallo scorso autunno: l'ultima foto in coppia su Instagram è stata pubblicata nel profilo di Raimondo Todaro nell'ottobre del 2019.

Possibile flirt tra Gabriele Esposito e Mahmood

Un altro gossip che l'ultimo numero di "Chi" ha lanciato, è quello sul presunto flirt tra un ex allievo della scuola e un cantante amatissimo da tutti.

Stando al racconto che ha fatto la rivista scandalistica, Gabriele Esposito sarebbe il nuovo amore di Mahmood: i due sono stati paparazzati in atteggiamenti molto affettuosi a Milano.

I bene informati sostengono che questa possibile coppia si starebbe frequentando da una decina di giorni. L'ex allievo, nonché ex ballerino professionista del serale, è stato beccato dai fotografi mentre saliva in macchina con il cantautore e poi, dopo essersi scambiati un dolce saluto, i due sono sarebbero andati a casa del cantante, facendo perdere le loro tracce fino al mattino successivo.

Nuovi e vecchi amori di Amici al centro del gossip

La presunta crisi in corso tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro a causa di Valentin, e la simpatia che è nata tra Gabriele Esposito e Mahmood, sono soltanto due dei tanti gossip che impazzano in questo periodo sui protagonisti di Amici.

Le cronache rosa, infatti, di recente hanno raccontato i dettagli della fine improvvisa della storia d'amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: i due si sono lasciati dopo più di tre anni insieme per ragioni ancora ignote.

Emma Marrone, invece, ultimamente ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla fine del suo amore con Stefano De Martino: "Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro.

All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico".